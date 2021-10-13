Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1418.97
ALTIN
515.12
DOLAR
9.0865
STERLİN
12.3662
EURO
10.4907
Ulugöl Tabiat Parkı'nda butik otel yapım karşılığında kiraya verilecek
Ulugöl Tabiat Parkı'nda butik...
Dane mısır satışı yapılacaktır
Dane mısır satışı yapılacaktır
Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı alımı için sınav açtı
Adalet Bakanlığı Hakim ve...
58 adet kamu konutu satışa çıkarıldı
58 adet kamu konutu...
Pazar alanındaki 69 dükkan kiraya verilecek
Pazar alanındaki 69 dükkan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Meteorolojiden Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:32
6 Okunma
Meteorolojiden Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yarından itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın bölgenin batı kesimlerinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri) yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edildiği bildirildi. Yarın bölgenin batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Tekirdağ’ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi. Yağışların Trakya kesiminde ( Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ) cuma ve cumartesi günlerinde kuvvetli olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların pazar günü, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiTrakyaKuvvetli YağışUyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas'ta izinli ilk kenevir hasadı
Sivas'ta izinli ilk kenevir hasadı
"Hedefimiz, yanan alanların ağaçlandırmasını 1 yılda tamamlamak"
"Hedefimiz, yanan alanların ağaçlandırmasını 1 yılda tamamlamak"
Bakanlığın sel raporu: 10 yılda 127 can kaybı
Bakanlığın sel raporu: 10 yılda 127 can kaybı
Türkiye, Fatih tuğralı 'vakfiye' için Interpol'e başvurdu
Türkiye, Fatih tuğralı 'vakfiye' için Interpol'e başvurdu
'Yağdonduran' çilesini bitirecek tünel açılışa hazırlanıyor
'Yağdonduran' çilesini bitirecek tünel açılışa hazırlanıyor
Nesli tehlikedeki yılanların derilerinden ayakkabı ve çanta yapacaklardı
Nesli tehlikedeki yılanların derilerinden ayakkabı ve çanta yapacaklardı
Uzmanlardan iklim senaryolarına uygun 'yangın eylem planı' önerisi
Uzmanlardan iklim senaryolarına uygun 'yangın eylem planı' önerisi
Çay göçü tersine döndü, vakalar azaldı
Çay göçü tersine döndü, vakalar azaldı
MİMAR FUNDA ZEYNEP KALAY'A ŞEREF ÖDÜLÜ
MİMAR FUNDA ZEYNEP KALAY'A ŞEREF ÖDÜLÜ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma