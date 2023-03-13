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Meteoroloji'den depremlerden etkilenen 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yağışların, pazartesi akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde, salı gününden itibaren Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde perşembe gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

13 Mart 2023 Pazartesi 13:27
Meteoroloji'den depremlerden etkilenen 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi geneli ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, bölgelerdeki yağışların salı ve çarşamba günleri kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, pazartesi akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde, salı günü sabah ve öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde perşembe gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgelerdeki yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, güney kesimlerde yerel dolu yağışı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinde toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiDeprem BölgesiSağanak Uyarısı
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