Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1458.23
ALTIN
489.01
DOLAR
8.3839
STERLİN
11.5454
EURO
9.8929
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma...
Toros Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
Toros Üniversitesi 15 Öğretim...
Yıldız Teknik Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi 36...
Çam fıstığı kozalağı ihaleyle satılacaktır
Çam fıstığı kozalağı ihaleyle...
İstanbul Okan Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 46...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mersin'deki orman yangınlarının zararı 27 milyon 509 bin TL

30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:14
4 Okunma
Mersin'deki orman yangınlarının zararı 27 milyon 509 bin TL

MERSİN - Mersin'in Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde geçen ay çıkan orman yangınlarının zararı 27 milyon 509 bin TL olarak tespit edildi. Yangın nedeniyle 964 kişi mağdur olurken, 156 mesken de hasar gördü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta ile beraberindeki AK Parti MKYK Üyesi Resul Kurt ve milletvekilleri, ilçelerde 28 Temmuz'da çıkan ve 4 gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınlarıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Zararın giderilmesi için çalışmalara başladıklarını kaydeden Leyla Şahin Usta, 964 kişinin mağdur olduğunu söyleyerek, "Toplam hasar 27 milyon 509 bin TL. 156 mesken zarar gördü. Bunların içerisinde ağır ve hafif hasarlısı var. 55 ağır hasarlı, 48 yıkılan mesken mevcut. İlk etapta planlanan, ağır hasarlı ve yıkılan meskenlerin yerine yenilerinin yapılması. Bu amaçla yerlerinin tespit edilerek yenilerinin yapılması için çalışmalar başlayacak. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız ile Tarım ve Orman Bakanlığı'mız iş birliği içerisinde çalışarak hem arazi hasarlarının giderilmesi hem de evlerin yapılmasına hızlı bir şekilde başlanacak. Projeler belirlendi, tespit edildi. Yıkılan yerler köy evi ise köy evi, orman evi ise orman evinin yapılması şeklinde planlar yapıldı. Temel hedef, vatandaşlarımızın tekrar eski konutlarına dönmeleri" dedi.

YANAN AĞAÇLARIN YERİNE YENİLERİ DİKİLECEK

Yanan orman arazilerinin yeniden kazanılacağını kaydeden Leyla Şahin Usta, "Yanan ormanlarımızın yerine yenilerinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bu alanlara otellerin yapılıp turizme kazandırılacağı iddiaları gerçeği yansıtmamakta. Kendi imkanlarımızla yıkılan, bozulan ne varsa onarmanın ve düzeltmenin çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orman YangınlarıMersin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteorolojiden, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteorolojiden, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Zaferin yıl dönümünde deniz altında 45 tonluk tankla poz
Zaferin yıl dönümünde deniz altında 45 tonluk tankla poz
Askerlerin maske hassasiyeti
Askerlerin maske hassasiyeti
'Gizemli monolit' bu kez tarihi Zerzevan'da ortaya çıktı
'Gizemli monolit' bu kez tarihi Zerzevan'da ortaya çıktı
Pamukkale'de sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı
Pamukkale'de sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı
Tahsin Koç'tan 30 Ağustos Basın Açıklaması
Tahsin Koç'tan 30 Ağustos Basın Açıklaması
N90 Mobil ile tüm hizmetlere doğru ve hızlı bir biçimde ulaşın
N90 Mobil ile tüm hizmetlere doğru ve hızlı bir biçimde ulaşın
'Büyük Zafer'e ilham veren ruh, bugün de milletimize istikamet çizmektedir'
'Büyük Zafer'e ilham veren ruh, bugün de milletimize istikamet çizmektedir'
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma