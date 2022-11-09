Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.418,62
ALTIN
1.022,36
DOLAR
18,61
STERLİN
21,35
EURO
18,73
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Sözleşmeli Mühendis alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22...
SPK, sınavla uzman yardımcısı alacak
SPK, sınavla uzman yardımcısı...
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
TİGEM'den kiralık tarım arazileri
TİGEM'den kiralık tarım arazileri
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31 Sözleşmeli Personel alacak
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mersin'de 35 milyon yıllık fosil bulundu

Mersin’in Silifke ilçesindeki Toros Dağları Aksıfat Vadisi'nde 35 milyon yıllık deniz canlısı midye fosili bulundu.

09 Kasım 2022 Çarşamba 12:11
Mersin'de 35 milyon yıllık fosil bulundu

MERSİN - Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan aldığı özel izinle Toros Dağları Aksıfat Vadisi'nde bir süre önce araştırma başlattı. 1800 metre rakımda yer alan vadide sürdürülen çalışma sırasında Sipahi, midye fosili buldu. Fosilin 35 milyon yıllık olduğunu belirten Sipahi, bölgede denizin geri çekildiği dönemde oluşan göllerde birçok kalıntı bıraktığını anlattı. O dönemde denizin 1800 metre rakımda olmadığını ifade eden Sipahi, "200 milyon yıl öncesi ve 145 milyon yıl öncesini kapsayan Jura dönemi sonrası kutuplarda meydana gelen soğumanın etkisiyle zamanla kutuplarda toplanan sular, denizlerin geri çekilmesine neden oldu. Geri çekilen denizler ise arkalarında bıraktıkları lagünlerde çeşitli canlılara ev sahipliği yaptı. Sığ bölgelerde yaşayan midye benzeri canlılar da bu dönemden sonra tamamen göl ortamına dönen sularda varlığını sürdüremedi. Bu canlılara ait kalıntılar ise Miyosen dönemde gerçekleşen sedimantasyon sonucu mevcut dönem kayaçları içerisinde kaldı" dedi.

Bölgede araştırma yaparken bulduğu deniz canlısının o dönemi ait olduğunu aktaran Abdullah Sipahi, "Her ne kadar bölge daha genç kayaçlardan oluşsa da bunlar denizin geri çekildiği dönemde arkada kalan ufak göllerdeki kalıntılar. Bu bölge yaklaşık 1800 metre rakıma sahip. Bulmuş olduğumuz bu canlıların da ortalama yaşı yaklaşık 35 milyon yıllık canlılar bunlar. Ayrıca tektonik hakaretlerin sonucu oluşan bu bölgelerde bataklıklar ve delta ortamlarında gelişen kömür yataklarını da göz önünde bulundurmak gerek. Bölgede kömür yatakları hatta hidrokarbon yataklarının araştırılmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu

DHA

Anahtar Kelimeler:
35 Milyon YıllıkMersinFosil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Yanık: Türkiye göç ve mülteciler bakımından köprü vazifesi görüyor
Bakan Yanık: Türkiye göç ve mülteciler bakımından köprü vazifesi görüyor
Kuşadası açıklarında 38 kaçak göçmen ile 4 Türk vatandaşı kurtarıldı
Kuşadası açıklarında 38 kaçak göçmen ile 4 Türk vatandaşı kurtarıldı
Trabzon'da sahipli köpeklere 'ağızlık' kararı geri çekildi
Trabzon'da sahipli köpeklere 'ağızlık' kararı geri çekildi
Ayder Yaylası'nda çevreci otopark çimle kaplanıyor
Ayder Yaylası'nda çevreci otopark çimle kaplanıyor
Binlerce yıldır suskun olon faylar aktifleşti
Binlerce yıldır suskun olon faylar aktifleşti
Bakan Yanık: Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin Mayıs 2023'te açılışını yapmayı planlıyoruz
Bakan Yanık: Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin Mayıs 2023'te açılışını yapmayı planlıyoruz
İzmir'in çevre raporu: Atık bertarafında uygun alan kalmadı
İzmir'in çevre raporu: Atık bertarafında uygun alan kalmadı
Altınbeşik Mağarası yürüyüş yolu artık daha güvenli
Altınbeşik Mağarası yürüyüş yolu artık daha güvenli
Erciyes'te kar yağışı etkili oldu
Erciyes'te kar yağışı etkili oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول