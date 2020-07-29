Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kurban etini ilk gün yemeyin
Kurban etini ilk gün yemeyin
KADIKÖY’LÜ ÇİĞDEM TUNÇ’UN KADIKÖY BELEDİYESİNE KIRGINLIĞI
KADIKÖY’LÜ ÇİĞDEM TUNÇ’UN KADIKÖY BELEDİYESİNE KIRGINLIĞI
HABABAM SINIFI VOKAL GRUBUNDAN BOĞAZİÇİNDE EĞLENCE
HABABAM SINIFI VOKAL GRUBUNDAN BOĞAZİÇİNDE...
SEYYAL TANER’DEN 44 YIL SONRA “SON VERDİM KALBİMİN İŞİNE”
SEYYAL TANER’DEN 44 YIL SONRA...
SEZEN AKSU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
SEZEN AKSU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İş fırsatları için hemen tıkla!

Meriç Nehri'nin Türkiye bölümünde su temiz çıktı

Bulgaristan'ın Dimitrovgrad kentinde, Meriç Nehri'nden su içen 29 büyükbaş hayvanın zehirlendiği iddialarının ardından, nehrin Türkiye'ye giriş yaptığı bölgeden, DSİ'nin aldığı numuneler temiz çıktı. Bulgaristan'da yapılan çalışmada ineklerin ölümüne bir gübre fabrikasından nehre karışan atığın neden olduğu belirlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bugün nehirden tekrar numune alıp, incelenmesi için laboratuvara gönderdi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:42
0 Okunma
Meriç Nehri'nin Türkiye bölümünde su temiz çıktı

EDİRNE/SOFYA - Bulgaristan'ın Haskovo kentine bağlı Dimitrovgrat yakınlarından geçen Meriç Nehri'nden, önceki gün su içen 29 büyükbaş hayvanın zehirlenerek öldüğü iddia edildi. Hayvanların sahibi Stoyan Gospodinov'un nehirden su içen hayvanların 10 dakika sonra öldüğünü bildirmesi üzerine, ülkede Meriç'ten istasyonlara su pompalaması durduruldu.

Haskova Bölge Valisi Stefke Zdravkova’nın durumu açıklamasının ardından, Edirne'de DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Vali Ekrem Canalp'ın talimatıyla harekete geçti. Ekipler, Meriç Nehri'nin Türkiye'ye giriş yaptığı bölgeler başta olmak üzere, 5 farklı noktadan numune aldı. Numuneler, Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilerek, incelemeye alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ayrıca, muhtarlar, çiftçiler, su ürünleri kooperatifleri ve nehirde amatör balıkçılık yapan vatandaşlarla görüşerek, herhangi bir hayvan ölümü olup olmadığını araştırdı. Yetkililer, Meriç Nehri'nin Türkiye tarafında şu ana kadar canlı varlığın etkilenmediğini söyledi.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bugün de sürdürüp, Meriç'in çeşitli kesimlerinden numuneler aldı. Yetkililer, su numunelerinin incelenmesinin sürdüğünü kaydetti.

DSİ: MERİÇ ORTALAMA DEĞERLERİ MERTEBESİNDE

DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü, Meriç Nehri'nin Türkiye'ye giriş yaptığı Kapıkule kesiminden aldığı su numunelerini kendi laboratuvarlarında analizini yaptı. Yapılan analizlerde Meriç'in suyunun temiz olduğu belirtildi. Analiz sonucu şöyle:

"Meriç Nehri'nin Bulgaristan tarafından Türkiye'ye girdiği nokta olan Kapıkule mevkisinden 28.07.2020 tarihinde su numunesi örneği alınmıştır. Su örneğinde pH, iletkenlik, tuzluluk, çözünmüş oksijen, oksijen doygunluk oranı, kimyasal oksijen ihtiyacı, biyolojik oksijen ihtiyacı, nitrat, nitrit, amonyum, klor, flor, o-fosfat, sülfat, sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum, karbonat, bikarbonat ve siyanür parametrelerinin analizleri Bölge Müdürlüğümüz laboratuvarlarında yapılmış olup, yapılan ilk analizlerin değerlendirilmesi neticesinde çıkan sonuçlar Meriç Nehrinin ortalama değerleri mertebesindedir. 29.07.2020 ve 30.07.2020 tarihlerinde aynı noktadan su numuneleri alınarak, bölgemiz laboratuvarında analizleri yapılarak izlemeye devam edilecektir. Hayvan ölümlerinin meydana geldiği lokasyonun Edirne-Kapıkule noktasına uzaklığının yaklaşık 80 kilometre olması ayrıca Meriç Nehri'nin bu günlerdeki debisinin 70 m3/s mertebelerinde olması nedeniyle bahse konu atık su deşarjının Edirne'ye ulaşana kadar seyreleceği düşünülmektedir."

Bulgaristan'da yapılan çalışmada ineklerin ölümüne bir gübre fabrikasının neden olduğu belirlendi. Sağlık Bakanı Kostadin Angelov konuyu yakından takip ederken, Çevre ve Sular Bakanı Emil Dimitrov bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer, Meriç'e dökülen kanalda yüksek miktarda nitrat, nitrit ve amonyum azotu bulunduğunu açıkladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meriç NehriTürkiyeSuTemiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayramda 162 bin personel görev alacak
Bayramda 162 bin personel görev alacak
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması
COVID-19’A KARŞI GERÇEK YOGA DERGİSİ
COVID-19’A KARŞI GERÇEK YOGA DERGİSİ
Bayram süresince ücretsiz olacak
Bayram süresince ücretsiz olacak
Bakan Pekcan: Türkiye, OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumundadır
Bakan Pekcan: Türkiye, OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumundadır
Kaputaş Plajı eski günlerine döndü; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Kaputaş Plajı eski günlerine döndü; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Tutuklu ve hükümlülerin görüş hakkı bayram dolayısıyla arttı
Tutuklu ve hükümlülerin görüş hakkı bayram dolayısıyla arttı
Bayram öncesi piyasaya sahte para sürerken yakalandılar
Bayram öncesi piyasaya sahte para sürerken yakalandılar
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı