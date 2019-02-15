Meriç Nehri'nden botla geçirilen 250 kilo skunk bulundu

EDİRNE - Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan getirilen uyuşturucuların Meriç Nehri üzerinden botla geçirilip, ülkeye sokulacağını belirledi. Ekipler, satıcıların kimliğini saptayıp, ülkeye sokulan uyuşturucunun taşındığı 4 aracı Havsa ilçesinde durdurarak, arama yaptı. Güvenlik önlemleri altında araçlarda yapılan aramalarda; 250 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan 3'ü Afgan 7 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturuculara el koyulurken, 7 şüpheliyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.