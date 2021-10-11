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Melek İpek'e ceza verilmemesine itiraz reddedildi

11 Ekim 2021 Pazartesi 12:32
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Melek İpek'e ceza verilmemesine itiraz reddedildi

ANTALYA - Antalya'da, kendisine işkence yapıp, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle öldüren, 2 çocuk annesi Melek İpek'e (31) meşru savunmada sınırın aşılmasının maruz görülebilecek heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi dolayısıyla ceza verilmemesine yapılan itiraz, istinaf mahkemesince reddedildi.

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak, çıplak halde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek de kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cumhuriyet savcısının 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istediği iddianamede, Melek İpek'in 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince İpek'in tahliyesine karar verdi. Melek İpek, 3'üncü duruşmada 108 gün sonra tahliye edildi.

Karşı tarafın yakınlarının tahliye kararına itirazı üzerine dosya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce görüşüldü. İstinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine hükmeden Ceza Dairesi, 1'inci derece mahkemesinin meşru savunmada sınırın aşılmasının maruz görülebilecek heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi dolayısıyla verdiği, ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararı hukuka uygun buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Melek İpekCezaAntalya
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