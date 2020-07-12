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Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor!

12 Temmuz 2020 Pazar 18:29
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Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntüyü, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor!" başlığı ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlık Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntü paylaştı. Açıklamada, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor! Pençe Kaplan Operasyonu ile Kahraman Komandolarımız teröristlere göz açtırmıyor. Keskin nişancılarımız bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikTSKMSBTerörOperasyon
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