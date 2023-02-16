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Mehmetçik ve Alperenler gönüllülerin desteğiyle Belen'de çadır kent kurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde afetzedeler için geçici konaklama alanları oluşturulması amacıyla çadır kurma çalışmaları devam ediyor.

16 Şubat 2023 Perşembe 15:40
Mehmetçik ve Alperenler gönüllülerin desteğiyle Belen'de çadır kent kurdu

HATAY - Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfına bağlı afet müdahale ve yardım ekipleri ile Mehmetçik tarafından ilçede yürütülen çalışmalara gönüllüler de destek oluyor.

Belen'de belirlenen noktalarda çadır kentler oluşturuluyor. Bu kapsamda kurulumu tamamlanan 350 çadıra depremzedeler yerleştirilerek gıda, giyim gibi tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Vakfın Genel Başkanı Samet Bağcı, AA muhabirine, Pazarcık merkezli ilk depremi öğrenir öğrenmez AFAD'a akredite olmuş arama kurtarma ve yardım ekiplerindeki 1000 kişiyle depremden etkilenen illere ulaştıklarını söyledi.

Hatay'da başta 200'ün üzerinde kişiyle çalışmalara katıldıklarını belirten Bağcı, "Ekiplerimiz Hatay merkez, Belen ve Kırıkhan'a dağılarak faaliyet yürüttü. Belen'de Milli Savunma Bakanlığımızla, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızla koordineli şekilde arkadaşlarımız cansiperane güzel bir çadır kent kurdu. Vatandaşlarımızın bu süreçte daha fazla mağdur olmaması adına el birliğiyle hareket ediyorlar." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının hepsinin sahada omuz omuza mücadele ettiğini vurgulayan Bağcı, Alperenler olarak bölgeye 250 tır insani yardım malzemesi götürdüklerini bildirdi.

"O ışığı görene kadar tüm arkadaşlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz"

Bağcı, 3 aşamalı koordinasyon sistemi belirlediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun birincisi arama kurtarma faaliyetleriydi. İkincisi bölgeye insani yardımların gelmesi ve üçüncüsü inşallah ramazan ayı boyunca buradaki vatandaşlarımızın yani depremden etkilenen kim olursa olsun bütün kardeşlerimizin elinden tutup onların bu süreci en az mağduriyetle atlatması için gayret göstermekti. Hem Hatay'da hem ilçelerinde hem diğer illerde hemen normal hayata dönmemizin çok mümkün olmadığını biliyoruz ama en azından o ışığı görene kadar tüm arkadaşlarımızı sahada olmaya devam edeceğiz."

Samet Bağcı, vakfın yaklaşık 3 bin kişiyle deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardımla ilgili çalışmalara devam ettiğini dile getirdi.

Belen'deki çalışmalara ilişkin bilgi veren Bağcı, şöyle konuştu:

"Belen'de belirlenen noktalarda 350 çadırın kurumları tamamlandı. Bulunduğumuz bölgede 100'ün üzerinde çadırımız var. Ailelerimiz yerleşti, şu an için burada boş çadırımız yok. Gıda temini için aşevi kuruldu. Aşevinden sıcak yemekleri temin ediliyor. Yine yardım kolileri depolarımızda hazırlanıyor. Bu bölgede ulaşabildiğimiz bütün ailelere bunlar intikal ettiriliyor. Çadır kentin kurulumu aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımızla koordinasyon sağlandı. Hem askerlerimiz hem bizim arkadaşlar omuz omuza verip çok hızlı bir şekilde birkaç gün içinde geniş bir mahalle gibi bir çadır kenti hazırlayarak vatandaşlarımızın buraya sevkini gerçekleştirdiler."

Ramazan Bayramı'na kadar sahada olacaklarını, başka bir yere gitmeyi düşünmediklerini kaydeden Bağcı, Belen'de çadır kurulumunun süreceğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikBelençadır KentHatayAlperenler
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