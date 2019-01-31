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Mehmetçik, dondurucu soğukta zirvede

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında 1 metreyi geçen karda operasyona çıkan komandoların zirveye tırmanırken çekilen görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Mehmetçik, dondurucu soğukta zirvede

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında 1 metreyi geçen karda operasyona çıkan komandoların zirveye tırmanırken çekilen görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

31 Ocak 2019 Perşembe 17:18
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Mehmetçik, dondurucu soğukta zirvede

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında paylaşılan video ve fotoğraflar, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin, ağır kış şartlarında karşılaştıkları engelleri nasıl aştığını gösterdi. Terörle mücadele çalışmaları kapsamında operasyona çıkan komandoların, 1 metreyi geçen karda zirveye tırmanırken çekilen video ve fotoğrafları, Twitter'da paylaşıldı. Karla kaplı arazide dondurucu soğukta yürüyen komandoların görüntüsü, "Müşahede, muhakeme, icra. Derin kar ve şiddetli soğuktaki intikal sonrası komandolarımız zirvede" notuyla yayınlandı.

DHA

Son Güncelleme: 31.01.2019 17:20
Anahtar Kelimeler:
MehmetçikMilli Savunma Bakanlığı
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