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Mehmetçiğe hediye etmek için Türk bayrağı dikiyorlar

Hatay’ın Kumlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde Türkiye- Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiklere hediye etmek için Türk bayrağı dikiliyor.

Mehmetçiğe hediye etmek için Türk bayrağı dikiyorlar

Hatay’ın Kumlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde Türkiye- Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiklere hediye etmek için Türk bayrağı dikiliyor.

15 Ocak 2020 Çarşamba 10:16
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Mehmetçiğe hediye etmek için Türk bayrağı dikiyorlar

HATAY - Hatay'ın Kumlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde, 'Mehmetçiğe bayrak dik' projesi kapsamında 20 kişiden oluşan kursiyerler sabahtan akşama kadar Türk bayrağı dikiyor. Genci, yaşlısı, Türk ve Suriyeli kursiyerlerin katıldığı ve 2 aydan bu yana devam eden kursta, kursiyerler çeşitli boyutlarda Türk bayrağı dikimini gerçekleştirdi. Usta öğretici Fatma Kanat, HEM'de açılan kursa Türk ve Suriyeli olmak üzere 20 kursiyerin devam ettiğini söyledi. Kanat, "Çeşitli boyutlarda Türk bayrağı dikiyoruz. Daha sonra bayrakları öncelikle sınırımızda görev yapan, bizleri koruyan Mehmetçiklerimize canı gönülden diktiğimiz bayrakları hediye ediyoruz. Ayrıca ilçemizde kamu kurum ve kurumlarına da Türk bayrağı veriyoruz" dedi.

'TÜRK BAYRAĞINI SEVİYORUZ'

Kursa katılan Suriyeli Beraa Elbaşa ise iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığındıklarını belirterek, "Türkiye’de yaşıyoruz. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan çeşitli kurslar var, en anlamlısı da Türk bayrağı dikme kursuna devam ediyorum. Türkiye’yi ve Türk bayrağını seviyoruz, bize bu imkanı sağlayan yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kursta yapılan Türk bayrakları arasında 12 metrekarelik olanı ise Kaymakamlık binasına asıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikHediyeTürk Bayrağı
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