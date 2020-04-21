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Meclis'in açılışının 100'üncü yılı! TBMM Başkanı Şentop paylaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

21 Nisan 2020 Salı 08:00
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Meclis'in açılışının 100'üncü yılı! TBMM Başkanı Şentop paylaştı

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabında 'Milli Mücadelenin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü yılı kutlu olsun' mesajına yer vererek, hazırlanan videoyu paylaştı. Videoda, 'İstiklal ve hürriyet için savaşta ve barışta, milletimize duyduğumuz inançla aynı çatının altında, coşku, gurur ve umutla milli değerlerimizden güç alarak değişimden gelen gücümüzle milli irade yolunda güçlü Türkiye için nice 100 yıllara' sözleri eşliğinde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, eski cumhurbaşkanları İsmet İnönü, Turgut Özal, Süleyman Demirel, eski başbakanlardan Adnan Menderes, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları yer aldı. Şentop, paylaşımını, 'Coşkunu evde yaşa' ve 'TBMM 100 yaşında' sloganıyla etiketledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMBaşkanMustafa Şentop23 Nisan100ncü Yıl
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