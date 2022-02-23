Maskenin önemi unutuldu; Günlerce aynı maskeyi takan var

İSTANBUL - MASKE zorunluluğuyla ilgili tartışmalar sürerken sokakta maske eskisi kadar önemsenmiyor. Maskesini 2 günde bir değiştirdiğini söyleyenin yanı sıra maskeyi cebine ne zaman koyduğunu unutan bile var. Prof. Dr. Özlem Su Küçük ise maskenin önemine dikkat çekti. Yaklaşık 2 yıldır hayatın bir parçası haline gelen maskenin 3-4 saatte bir değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özlem Su Küçük, aksi takdirde koruma görevini kaybettiğini hatırlattı.



Koronavirüsle mücadelede en önemli silahlardan biri olan maske artık ağızlarda değil, ceplerde, dirseklerde ve çene altında kullanılıyor. Maske kullanımının birtakım kuralları olduğunu ve mutlaka burnu, ağzı ve çeneyi örtecek şekilde takılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Özlem Su Küçük, uyarılarda bulundu.





MASKENİN ÖN YÜZÜNE ELLE DOKUNMAYIN



Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, 3-4 saatte bir değişmesi gereken maskenin kullanımı için de bir takım kuralları olduğuna dikkat çekerek, "Maskenin metal kısmının burun üzerine gelmesi ve elle bastırılarak yüze tam oturtulmasının sağlanması gerekli. Maskemizin ön kısmına elle dokunmamak lazım. Ellerimiz kirli olabilir ancak eğer dokunuyorsak maskeyi değiştirmek gerekli dedi.







CEBE YA DA MASA ÜZERİNE KOYMAYIN UYARISI



Maskeyi cebe ya da gelişigüzel masa üzerine koymanın doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Küçük, "Temiz bir peçetenin üzerine tersi gelecek şekilde koyabiliriz. Kimisi dirseğine kimisi çenesinin altına kimisi de 24 saatte bir değiştiriyor. Bazı kişilerin de ceplerinde taşıyarak haftalık maske kullandığını maalesef görmekteyiz. Salgının bu kadar yayılması ve maalesef toplumumuzda da son zamanlarda bir rehavet söz konusu. Bu tarz olumsuz davranış şekillerinden, uygun olmayan davranış şekillerinden ortaya çıkıyor" diye konuştu.





MASKESİNİ CEBİNE NE ZAMAN KOYDUĞUNU UNUTANLAR VAR



Maske kullanımına hala eskisi kadar özen gösteren vatandaşların yanı sıra kimisinin de bir maskeyi 2 günde bir değiştirdiği ortaya çıktı.



Pandeminin başından beri toplu taşımalar hariç maske takmadığını söyleyen Sebahattin Kolcuoğlu, "Cebimde bir maske var ve ben bunun kaç günlük maske olduğunu bilmiyorum. Benim tüm montlarımın cebinde maske var. O anda elime hangisi gelirse onu takıyorum. Ben pandeminin başında da çok maske takmadım. Nefes almayla ilgili küçük bir sorunum var. Toplu taşımalarda, alışveriş merkezlerinde, insanların yoğun olduğu bölgelerde takıyorum. Tek başıma bağımsız dolaşırken hiç takmadım" ifadelerini kullandı.



Maskesini cebinden çıkaran Ramazan Aşıcıoğlu ise, "Açık havada olduğumuz için açıkçası artık sıkıldık. Oğlum takıyor, onu yetiştiriyorum. Günlük değiştirdiğim de oluyor, takmadığım günler, cebimde olduğu zamanlar da 2 günde bir falan değişiyorum ama eskisi kadar takmıyoruz, biraz hafifledi sanki. Eskiden günde 2-3 kere maske değiştiriyordum. Çılgın gibi değiştiriyorduk, bunda leke var, bunda bu var deyip atıyorduk. Şimdi daha hafifledi" diye konuştu.



Maskesini 2 günde 1 değiştirdiğini ifade eden Enes Çetin de, "Eskiden de günde 1 kere değiştiriyordum. 2 gün boyunca da maskeyi cebimde saklıyorum" dedi.





YEDEK MASKE İLE GEZENLER DE VAR



Genellikle 8 saat dayanan maskelerden taktığını belirten Zekiye Topçu, "Toplu taşımaya bindiysem bir daha takmıyorum. Eğer kısa mesafe bir markete gittiysem 4 saati tamamlıyorum" dedi. Maskesini bazen 1 gün, bazen de 2 günde bir değiştirdiğini dile getiren Celal Keskin, "Eskiden maskeyi beklemeden değişiyordum. Bu maskeyi dün akşam ekmek alırken taktım, şimdi eve gidince çöpe atacağım" ifadelerini kullandı.



Maskesini her gün değiştirdiğini söyleyen Elif Şahin de, "Eğer bir kafede yemek yiyorsam hemen değiştiriyorum, çantamda ya da arabamda genelde yedeğini taşıyorum. Hala dikkat ediyoruz" diye konuştu. İlknur Cordanoğlu, "Bir kullandığım maskeyi 1 saatten fazla kullanmıyorum. Pandemi başladığından beri böyleyim" dedi.



Zeynep Mirza da, "Maskemi her gün bazen de günde 2 kere değiştiriyorum. İnsanların pandeminin başına kıyasla maskelerini daha uzun süre taktığını düşünüyorum" diye konuştu.