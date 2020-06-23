Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Zirveyi kaptıran Trabzonspor, şampiyonluk umudunu yitirmedi
Zirveyi kaptıran Trabzonspor, şampiyonluk umudunu...
Parkta öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı
Parkta öldürülen gencin katil zanlısı...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Malkara Devlet Hastanesi, oksijenini kendi üretiyor
Malkara Devlet Hastanesi, oksijenini kendi...
Çankırı'da deprem!
Çankırı'da deprem!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Maske takmayan gençlerin sözleri şaşırttı

Pandemi nedeniyle ülke genelinde maske takma zorunluluğu getirilen illerden biri olan İzmir'de, bu kurala uymayan kesimin, genellikle gençler olduğu gözlendi. 15-25 yaş aralığındaki gençlerin, maskelerini ya çene altlarına taktıkları ya da kollarında gezdirdikleri ya da hiç takmadıkları gözlendi.

23 Haziran 2020 Salı 12:04
0 Okunma
Maske takmayan gençlerin sözleri şaşırttı

İZMİR - 1 Haziran’da kontrollü normalleşme süreci ile birlikte birçok kentte dışarıda maske takmak zorunlu hale getirildi. Bu kentlerden biri olan İzmir’de ise bu kurala uymayan kesimin, genellikle gençler olduğu gözlendi. Bazı gençlerin neden maske takmadıkları sorulduğunda verdikleri cevaplar ise virüsü ciddiye almadıklarını gösteriyor. Maske takmayanlardan 18 yaşındaki Göktuğ S., maskenin sürekli ağzında durmasının kendisini terlettiğini ve sıkıntı yarattığını belirterek, "O yüzden arada bir aşağıya çekiyorum. Ben çok alkol içiyorum, o yüzden korona bana gelmiyor. Doğuştan korunuyorum. Korkuyorum, korkmuyor değilim, ancak müthiş bir korku yok içimde. Zaten herkese bulaşacak diyorlar, bulaşsın kime bulaşıyorsa. Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir" dedi.

'BİZ ZATEN HAYATI ŞANS ESERİ YAŞIYORUZ'

Neden maske takmadığı sorusuna tek cümleyle cevap verenlerden Emir Ö., "Biz zaten bu hayatı şans eseri yaşıyoruz, ölürsek de kime kalmış" derken, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde el broşürü dağıtan Kaan K.(18), "Biz sürekli müşterilerle konuştuğumuz için bazen maskeyle zorlanıyoruz. Terletiyor ve nefes alamıyoruz. Ara sıra insanlar olmadığı zamanlarda, sigara içerken çıkarıyoruz, ancak müşterilerle konuşurken geri takıyoruz. Bazıları korkuyor, bazıları ise hiç korkmuyor. Ben ailemi düşündüğüm için korkuyorum, kendim için değil. Gençler bir şekilde atlatabiliyor" diye konuştu.

Maske takmayan Yağmur Y. ise, "Hava çok sıcak, ben de çıkarttım. Açık havadayız zaten. Gençlerde bir rehavet var, bize bulaşmaz diyen çok, ancak ben şahsen öyle düşünmüyorum. Ben ilk koronavirüsü duyduğumda 'öleceğim' diyerek ağlamıştım. Ancak şu anda vaka sayıları azaldığı için biraz daha rahatladık" dedi.

'GENÇLERDE BİR REHAVET VAR'

Maskesini çenesine takan bir Nehir Y. de (17), "Hava çok sıcak, daral geldi. Cezası olduğundan bizim haberimiz yoktu. Gençlerde bir rehavet var ama bence bu rehavet, bunca aydır eve tıkılıp, bir anda sokağa çıkmaktan kaynaklanıyor. Gençler hep dışarıda olsaydı bu kadar yoğunluk olmazdı. Biraz da tabi kendi hataları var. Biz de bazen 'korona bitti artık' diye düşünebiliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maske Takmayan GençlerKoronavirüsSalgınPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Erbaş'tan açıklama
Erbaş'tan açıklama
YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbirler
YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbirler
İnci kefalinin görsel şöleni bitti
İnci kefalinin görsel şöleni bitti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapanışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapanışında konuştu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
MSB DUYURDU: İMHA EDİLDİLER
MSB DUYURDU: İMHA EDİLDİLER
Çelik: Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz
Çelik: Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı