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Marmaris’te orman yangını

21 Eylül 2022 Çarşamba 14:12
Marmaris’te orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Marmaris’in Yalancıboğaz mevkinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında  yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkili olduğu öğrenildi

HELİKOPTER VE UÇAKLAR İLE HAVADAN MÜDAHALE

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 6 dozer, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahaleye devam ediliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marmariste Orman Yangını
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