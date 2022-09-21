Marmaris’te orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.



Marmaris’in Yalancıboğaz mevkinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkili olduğu öğrenildi

HELİKOPTER VE UÇAKLAR İLE HAVADAN MÜDAHALE



Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 6 dozer, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahaleye devam ediliyor.