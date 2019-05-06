Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92532
ALTIN
247.041
DOLAR
5.9909
STERLİN
7.8666
EURO
6.7020
Marmaris'te Galatasaray taraftarı coştu
Marmaris'te Galatasaray taraftarı coştu
Fenerbahçe'de şampiyonluk coşkusu
Son Dakika
Fenerbahçe'de şampiyonluk coşkusu
Hakkari'de 3 asker şehit oldu
Son Dakika
Hakkari'de 3 asker şehit oldu
Sağlıklı bir ramazan ayı için 9 kurala dikkat
Son Dakika
Bu kurallara dikkat
Rekabet ortamında devam etmekte
Rekabet ortamında devam etmekte

Marmaris'te Galatasaray taraftarı coştu

Marmaris'te Galatasaray taraftarı coştu

Marmaris'te Galatasaray taraftarı coştu

Marmaris'te Galatasaray taraftarı coştu

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:50
1 Okunma
Marmaris'te Galatasaray taraftarı coştu

Muğla (DHA)

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Galatasaray taraftarları, Beşiktaş karşısında alınan galibiyeti kutlamak için yaklaşık bin araçlık konvoy oluşturdu. İlçenin ana caddelerini kapatan taraftarlar, sarı-kırmızı meşaleler yaktı, konfeti attı.

Süper Lig'in 31.'inci haftasındaki derbide Galatasaray'ın evinde Beşiktaş Futbol Takımı'nı 2-0 yenmesi ardından Marmaris İlçesi'nde taraftar sokaklara döküldü. Takımlarının formalarını giyip ellerine flamalarını alan motosiklet ve araçlardan oluşan yaklaşık bin araçlık konvoy ikiye ayrılarak şehir turu attı. Konfeti ve havai fişek atan taraftarlar, takımlarının marşlarını çalarak tezahürat yaptı. İlçenin ana merkezi olan Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Kordon caddelerini trafiğe kapatan taraftar grubu, sarı-kırmızı meşaleler yaktı.

Bir saat süreyle şehir turu atan taraftar grubun bir kısmı 19 Mayıs Gençlik Meydanı bir bölümü de Atatürk Anıtı önünde toplanarak takımlarının marşlarını söyledi. Polisin uzun uğraşları sonucu taraftar grubu araçlarıyla sessizce dağıldı. Bazı taraftarlar araçlara kapalı Yat Limanı'nda ellerinde takımlarının bayrakları ile marşlar söyleyerek yürüdü. Kutlamalarda motosiklet sürücülerinin karıştığı 6 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, yaralanan olmadı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray TaraftarıMarmaris
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehitler son yolculuğuna uğurlandı
Şehitler son yolculuğuna uğurlandı
Tuz çuvalları içerisinde ele geçirildi! Rekor miktarda...
Tuz çuvalları içerisinde ele geçirildi! Rekor miktarda...
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
Adana’da şafak operasyonu
Adana’da şafak operasyonu
Karakola taciz ateşi
Karakola taciz ateşi
ŞANLIURFA'DA FECİ KAZA: Ölü ve yaralılar var
ŞANLIURFA'DA FECİ KAZA: Ölü ve yaralılar var
Cudi Dağı'nda teröristlere ait el yapımı patlayıcı bulundu
Cudi Dağı'nda teröristlere ait el yapımı patlayıcı bulundu
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Işık geçiren, kurşun geçirmeyen mermer üretti
Işık geçiren, kurşun geçirmeyen mermer üretti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans