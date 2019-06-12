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Marmaris'te 6 bin 890 kaçak ve sahte içki ele geçirildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, alkollü içki satışı yapan bir firmanın deposuna yapılan baskında toplam 6 bin 890 şişe sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Marmaris'te 6 bin 890 kaçak ve sahte içki ele geçirildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, alkollü içki satışı yapan bir firmanın deposuna yapılan baskında toplam 6 bin 890 şişe sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:13
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Marmaris'te 6 bin 890 kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Muğla'da bir sefer de en fazla kaçak ve sahte içki olduğu bildirilen operasyon ile ilgili 32 yaşındaki işletmeci F.M. gözaltına alındı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması neticesinde bir toptancıda kaçak ve sahte alkollü içki satışı yapıldığını tespit etti. Polis, dün akşam saatlerinde Kemeraltı Mahallesi'ndeki içki deposuna baskın düzenledi. Yapılan incelemede koliler içinde 1 litrelik şişelerde 110 adet bsahte içki ele geçirdi. İşletme sahibi 32 yaşındaki F.M.'nin Beldibi Mahallesi'nde bir deposu olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla depoya basın yapıldı.

Depoda yapılan aramalarda koliler içine konulmuş 1 litrelik çeşitli markalara ait 6 bin 780 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Operasyon ile ilgili ofis ve depoda olmak üzere toplamda 6 bin 890 şişe kaçak ve sahte içki imha edilmek üzere Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan F.M. hakkında ise 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği yetkilileri ele geçirilen miktarın son bir yıl içinde Muğla bölgesinde sahte ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen en yüksek miktar içki olduğu bildirildi. Operasyon ile ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisMuğlaKaçakIçkiSigaraKAÇAKÇILIK
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