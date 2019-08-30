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Marmaris'in tekne dolmuşları ilgi görüyor

Marmaris'te trafiğin ve sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen tatilciler, Kordon-İçmeler-Turunç arasında, 12 kişi kapasiteli tekne dolmuşlarla şehir içi seyahat ediyor. Turkuaz mavisi sularda keyifli bir yolculuk yapan tatilciler, teknelere rağbet gösteriyor.

Marmaris'in tekne dolmuşları ilgi görüyor

Marmaris'te trafiğin ve sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen tatilciler, Kordon-İçmeler-Turunç arasında, 12 kişi kapasiteli tekne dolmuşlarla şehir içi seyahat ediyor. Turkuaz mavisi sularda keyifli bir yolculuk yapan tatilciler, teknelere rağbet gösteriyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:40
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Marmaris'in tekne dolmuşları ilgi görüyor

MARMARİS - Kordon Caddesi'nde demirli, boyları 11 ile 14 metre arasında değişen ahşap türde piyade tipi 10 tekne, turist ve tatilcilerin tercihi oluyor. Güvertesi bulunmayan, sancak ve iskele bordalarında oturma alanları olan tekneler, Marmaris ilçe merkezi ile İçmeler ve Turunç mahalleleri arasında çalışıyor. En fazla 12 yolcu alan tekneciler, ilk olarak Kordon Caddesi'nden yola çıkıyor. Kıyı şeridini takip eden tekneciler, turkuaz mavisi deniz yolculuğu eşliğinde 1.5 kilometre sonra İçmeler Mahallesi'ne ulaşıp, demir atıyor. Yola devam etmek isteyenler ise, teknenin bir sonraki durağı olan Turunç Mahallesi'ne götürülüyor. İçmeler'den Turunç'a yine 12 kilometrelik bir deniz yolculuğu sonrası ulaşılıyor. Kordon- İçmeler- Turunç arası bu yolculuğun ücreti ise kişi başı 20 lira tutuyor. Yerli-yabancı turistler, zümrüt yeşili orman ve turkuaz mavisi denizin eşsiz manzaraları eşliğinde yaklaşık 45 dakika süren yolculukta hareketli müzikler eşliğinde eğlenceli zaman geçiriyor. Öte yandan minibüsle karadan Kordon- İçmeler- Turunç arası yapılacak yolculuk da yaklaşık 20 lira tutuyor. Ancak tekne yolculuğu, deniz keyfi yapıp turkuaz mavisi sularda serin bir havada keyifli bir yolculuk yapmak isteyenlere daha cazip geliyor.

TATİLCİLER DE MEMNUN

Tekne kaptanlarından Mehmet Selim, "Marmaris Denizcilik Kooperatifi'ne bağlı, piyade dediğimiz 10 ahşap teknemiz var. Her tekne günde bir sefer yapıyor. Turistler başta şaşırıyor, alıştıktan sonra dolmuşlarla gitmiyorlar. Denizden gelen esintiyle serinleyerek, eşsiz manzarayı seyrederek gidiyorlar. 45 dakikalık yolculukta eşsiz manzarayı izlemeye dalanlar, iskeleye geldiğimizde 'ne çabuk geldik' diyorlar" dedi.

Bursa'dan tatile gelen Melahat Demirci (46), "Çok güzel bir gezi oldu. Ayak basılmamış, bakir yerleri gördük. Deniz ve doğası tertemiz, çok hayran kaldım. Balıkları ve caretta caretta kaplumbağaları gördük. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu. İzmir'den tatile gelen Ela Alkancı (35) da "Çok güzel bir yolculuk oldu. Marmaris'in eşsiz yeşil ve mavisini deniz dolmuşları yakından görmek nasip oldu" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tekne DolmuşlarıMarmaris
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