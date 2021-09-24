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Marmaris'e kasım ortasına kadar 100 bin İngiliz turist geliyor

24 Eylül 2021 Cuma 16:00
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Marmaris'e kasım ortasına kadar 100 bin İngiliz turist geliyor

MUĞLA - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte turizmcilerin merakla beklediği İngiliz turistler gelmeye başladı. Otellere yerleşen İngilizler, plaj ile otel havuz başlarında sıcak havanın keyfini çıkardı. Yaklaşık 95 bin nufüsa sahip ilçede kasıma kadar 100 bin İngiliz tatil yapacak. 

İngiltere, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'tan itibaren Türkiye'yi kırmızı listeye alarak, vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirdi. Karardan 4 ay sonra İngiltere Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin birleştirmesi yönünde alınan karar doğrultusunda Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını duyurdu. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli turizm merkezlerine gelmeye başlayan İngiliz turistlerin tercih ettiği yerlerden biri de Muğla'nın Marmaris ilçesi oldu. İlçedeki 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi ile çalışan otellere yerleşen İngiliz turistler, Eylül ayında sahil ve havuz başlarını doldurdu. Sonbahara rağmen İngilizler, bol bol denize girip güneşlendi. Şehrin ana arterlerinde gezen İngilizler ise bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

'İKİ YILIN ACISI ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÇIKACAKTIR'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Türkiye'nin kırmızı listeden çıkartılması nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. 

İngiliz misafirleri ağırlamak için hazırlıklı olduklarını belirten Bülbüloğlu, "Turizmciler olarak İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkmayı bekliyorduk. Bu sevindirici haber sonrası Güney Ege'nin en büyük pazarı olan İngiliz turistler gelmeye başladı. Bu yıl için ekonomik fazla getirisi olmasa da önümüzdeki yıl ciddi hareketlilik olacaktır. Salgın nedeniyle 2 yılın acısı önümüzdeki yıl çıkacaktır. Kasım ortasına kadar İngiliz turistlerin rezervasyonları var. Kasım ayı ortasına kadar 100 bin İngiliz turist, Marmaris'e gelip tatil yapacak. Şu an önümüzdeki yılın ön rezervasyonlarında ciddi artışlar var. Turizmciler olarak bu durumdan çok mutluyuz" dedi.

Oteller bölgesi olarak kabul edilen Uzunyalı mevkisinde kafeterya ve restoran işletmeciliği yapan Hamdi Tanver, "Plajımıza Türk ve Birleşik Krallık bayraklarını astık. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Çok kötü bir turizm sezonu geçirdik. Uçaklar inmeye başladı, İngilizler Marmaris'te otellere yerleşti. İnşallah, bir daha böyle kötü günler yaşamayız. İnşallah her şey yoluna girer, bizler de kazanmaya başlarız. İngiliz misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Marmaris'te 4 yıldızlı bir otelde tatil yapan 65 yaşındaki İngiltere vatandaşı Deborah Elizabeth Brown, "İstanbul Havalimanı aktarmalı olarak Dalaman Havalimanı'na geldim. Buradan da çok sevdiğim, tatil yapacağım Marmaris'te geçtim. 3-4 aydır gelmiyordum. Türk insanı çok iyi ve sıcakkanlı. Kısıtlamaların kalkmasının ardından, tatil iyi geldi" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisTuristİngiliz Turist
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