Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.521,38
ALTIN
1.007,11
DOLAR
18,24
STERLİN
21,16
EURO
18,33
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim...
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 8 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, bu gece yarısından itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

11 Eylül 2022 Pazar 17:45
Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

EDİRNE (DHA)

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren 

Trakya'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde ve doğusunda İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi.  Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marmara BölgesiKuvvetli YağışMeteoroloji Genel Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşlu Çöp Tesisi’nin acilen kapatılması isteniyor
Çavuşlu Çöp Tesisi’nin acilen kapatılması isteniyor
Obruk Gölü’nde yüzlerce balık öldü
Obruk Gölü’nde yüzlerce balık öldü
Eskişehir'de, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in balmumu heykeline yoğun ilgi
Eskişehir'de, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in balmumu heykeline yoğun ilgi
Bakan Varank: Katma değerin anahtarı yazılımda, tasarımda
Bakan Varank: Katma değerin anahtarı yazılımda, tasarımda
"İstanbul’da her ay bir metro açmayı planlıyoruz"
"İstanbul’da her ay bir metro açmayı planlıyoruz"
Bakan Kurum: Asgari ücretli vatandaşlarımız maaşlarıyla ev alabilecek
Bakan Kurum: Asgari ücretli vatandaşlarımız maaşlarıyla ev alabilecek
İzmir'de kurtuluşun 100'üncü yılına coşkulu kutlama
İzmir'de kurtuluşun 100'üncü yılına coşkulu kutlama
Prof. Dr. Yaşar: Tahtalı Barajı'ndaki su oranı yüzde 20-25'e düşecek
Prof. Dr. Yaşar: Tahtalı Barajı'ndaki su oranı yüzde 20-25'e düşecek
Bakan Özer: Öğretmenler güçlü kılınmazsa başarı mümkün olmaz
Bakan Özer: Öğretmenler güçlü kılınmazsa başarı mümkün olmaz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول