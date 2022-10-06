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Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

06 Ekim 2022 Perşembe 14:37
Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaparak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Yalova’da, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına (40-70km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Rüzgarın etkisini, yarın öğleden sonra kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuvvetli FırtınaMarmara
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