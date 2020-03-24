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Marketten müşteri çıkmadan yeni müşteri içeri alınmayacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderilen ek genelgeyle, tüm marketlerin metrekarelerinin 10'da 1'i kadar müşteri kabul etmesi, şehir içi toplu taşıma araçları ile şehirler arası yolcu otobüslerinin ise yüzde 50 kapasiteyle çalışması gerektiği bildirildi.

24 Mart 2020 Salı 08:16
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Marketten müşteri çıkmadan yeni müşteri içeri alınmayacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ettiği belirtildi. Bu nedenle devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulduğu ve uyulması gereken kuralların vatandaşlarla paylaşıldığı hatırlatıldı.

MARKETLER MERTEKARENİN 10'DA 1'İ KADAR MÜŞTERİ ALACAK

Genelgeye göre; il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar, idari bürolar ve benzerleri hariç müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın 10'da 1'i kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. Market içinde belirlenen sayıda müşteri varsa içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÜZDE 50 KAPASİTEYLE HİZMET VERECEK

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları; araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek. Araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

İçişleri Bakanlığı genelgede, söz konusu tedbirlere ilişkin valilik ve kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınmasını istedi. Genelgede, marketlere ilişkin kararların il ve ilçe belediyeleri ile iş birliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması, uygulanması ve tüm kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarketMüşteriKoronavirüsCovid19Içişleri Bakanlığı
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