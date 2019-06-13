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Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ve Bingöl'ün Adaklı ilçelerinde hava destekli operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ve Bingöl'ün Adaklı ilçelerinde hava destekli operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:21
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Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2, Bingöl'ün Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 teröristin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı da operasyonlarla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bilgi verdi. Açıklamada "Mardin Nusaybin ve Bingöl Adaklı bölgelerinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekâtları ile 4 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinBingölPKKTerörTeröristOperasyon
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