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Mardin kırsalında PKK’lı teröristlerin 4 malzeme deposu imha edildi

07 Aralık 2022 Çarşamba 15:16
Mardin kırsalında PKK’lı teröristlerin 4 malzeme deposu imha edildi

 MARDİN’in Nusaybin ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda kayalıkların arasında tespit edilen 4 depo, içerilerinde bulunan 10 kilo patlayıcı ve diğer malzemelerle birlikte imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak ve barınaklarının tespit edilmesi amacıyla Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında operasyon düzenlendi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetinde kayalıklar arasında teröristlerin depo olarak kullandığı 4 yer tespit edildi. Buralarda yapılan aramalarda 10 kilo patlayıcı madde, 5 plastik patlayıcıyla irtibatlandırılmış elektrikli fünye, 1 roket başlığına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP), 1 roket motoru, 18 elektrikli ve mekanik fünye, 5 EYP ateşleme anahtarı, 1 basma düzeneği, EYP yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve elektrik kablosu, 1 tabanca şarjörü, 1 tablet, 1 lazer metre, 1 akımölçer, 1 uzaktan kumanda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, depolar diğer malzemelerle birlikte imha edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinPKKlı TeröristlerMalzeme Deposu
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