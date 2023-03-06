Mardin'de PKK operasyonunda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta 20 kilogram el yapımı patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.