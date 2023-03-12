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Mardin'de 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de "Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu"nda 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

12 Mart 2023 Pazar 18:14
Mardin'de 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara (AA)

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde dün "Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu" başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan-Bagok bölgesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonda arazi arama taraması esnasında PKK/KCK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 örgüt mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslim olmadılar, şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu'nda, Mardin Nusaybin Ömeryan Bagok bölgesinde 3 terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinPKKKCK
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