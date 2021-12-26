Manisa’da kaza: 2 ölü

Manisa (DHA)

Manisa'nın Kula ilçesinde TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Bir minibüs Uşak istikametine doğru seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazayı görenler durumu sağlık 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler şahısları sıkıştıkları minibüsten çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atalan ve Erbin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahısların cesetleri savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma merkezini götürüldü.