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Manisa'da yeni yılın ilk dakikalarında otomobil ile kamyonet çarpıştı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 20 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

01 Ocak 2023 Pazar 18:24
Manisa'da yeni yılın ilk dakikalarında otomobil ile kamyonet çarpıştı

Manisa (DHA)

Kaza, yeni yılın ilk dakikalarında Baklacı Mahallesinde meydana geldi. Bir otomobil, Baklacı Mahallesi girişinde karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. 

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki bir vatandaşın hayatını kaybettiği, otomobilin sürücüsü ve yine yolcu konumunda bulunan 3 kişi ile kamyonetin sürücüsü ve araçtaki bir kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

DHA

Son Güncelleme: 01.01.2023 18:25
Anahtar Kelimeler:
ManisaKaza
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