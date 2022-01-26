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Malkoç: Şükür kültürünün yanı sıra şikayet kültürünü de geliştiren bir toplumuz

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:21
Malkoç: Şükür kültürünün yanı sıra şikayet kültürünü de geliştiren bir toplumuz

MANİSA - Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç "2021 yılında halkımız 8 milyona yakın, talepte ve başvuruda bulunmuştur. Bir bakıma toplum olarak şükür kültürünün yanı sıra şikayet kültürünü de geliştiren bir toplumuz" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, toplumda hak arama kültürünün yaygınlaştırılması ve vatandaşın idareyle olan sorunlarını yerinde dinlemek için 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programları kapsamında Manisa'ya geldi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kamu denetçilerinden oluşan heyet, ilk olarak Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık da bulundu. Ziyarette konuşan Malkoç, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde son 15-20 yılda hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin arttığını söyledi. Başdenetçi Malkoç "2021 yılında halkımız 8 milyona yakın, talepte ve başvuruda bulunmuştur. Bir bakıma toplum olarak şükür kültürünün yanı sıra şikayet kültürünü de geliştiren bir toplumuz. Manisa, bunların başında geliyor. Özellikle kamu denetçiliğine başvuruda, Manisa'nın Türkiye'nin ortalamasında bir talebi var. Bundan memnun oluyoruz. Çünkü insanın hakkını bilmesi, bunun için müracaat etmesi hem Türkiye'nin gelişmesi açısından, demokrasinin kökleşmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması açısından fevkalade önemli buluyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoçşükür Kültürüşikayet Kültürü
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