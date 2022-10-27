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Madencileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 11 yaralı

27 Ekim 2022 Perşembe 12:35
Madencileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 11 yaralı

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde özel bir şirkete ait kömür ocağında çalışan madencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi Garp Linyit İşletmesi Ömerler mevkisinde meydana geldi. Kömür ocağına işçi taşıyan Halil A. idaresindeki servis midibüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu ocak sahasında devrilerek yan yattı. Kazada 11 işçi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MadencilerKaza
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