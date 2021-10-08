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Maden ocağındaki göçükte ölen 2 işçi toprağa verildi

08 Ekim 2021 Cuma 14:00
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Maden ocağındaki göçükte ölen 2 işçi toprağa verildi

ADANA - HAKKARİ'de maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Fedai Büyüköztürk (51) ve Zekeriya Yıldız'ın (55) cenazeleri, memleketleri Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Üzümcü köyünde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait çinko- demir maden ocağında, önceki gün saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi. İşçiler Fedai Büyüköztürk, Zekeriya Yıldız ve Bünyamin Gökalp toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine arama- kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Göçükten çıkarılan işçilerden Büyüköztürk ve Yıldız hayatını kaybetti, Gökalp ise Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Hakkari Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla toprağa verilmek üzere memleketleri Adana'nın Kozan ilçesine getirilip, Kozan Devlet Hastanesi morguna konulan cenazeler, bu sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. 1 çocuk babası Zekeriya Yıldız'ın cenazesi, Mahmutlu Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı. Ardından da Kozan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Büyüköztürk'ün cenazesi de Bağlar Mahallesi'ndeki evine götürüldükten sonra Ağlıboğaz Mahallesi mezarlığına defnedildi.

DHA

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Göçükte ölen 2 Işçi Toprağa VerildiMaden Ocağı
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