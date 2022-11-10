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Maden işçilerinden Atatürk için ocak girişinde saygı duruşu

10 Kasım 2022 Perşembe 11:00
Maden işçilerinden Atatürk için ocak girişinde saygı duruşu

ZONGULDAK - Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan maden işçileri, saat 09.05’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için ocak girişinde saygı duruşunda bulundu.

Zonguldak’ta saatler 09.05’i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84’üncü yılında saygı duruşuyla anıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde ocak girişindeki işçiler de saygı duruşuna geçti. 14 yıllık madenci Sinan Ese (38), “Saygıyla sevgiyle onun izinde yürümeye devam ediyoruz. Madenci olarak onunla gurur duyuyoruz, bu ülkeyi bize emanet ettiği için. Saygıyla sevgiyle anıyoruz.” dedi.

Bir başka maden işçisi Ahmet Ermiş ise, “Atamızı saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün acımız büyük, Türkiye’nin tekrar başı sağ olsun. Madenciler olarak atamızı andık” diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 10.11.2022 11:06
Anahtar Kelimeler:
Maden IşçileriAtatürkSaygı Duruşu
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