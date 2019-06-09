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Lüleburgaz'da gazdan zehirlenen 3 kişi İstanbul'a getirildi

Lüleburgaz'da gazdan zehirlenen 3 kişi İstanbul'a getirildi

Lüleburgaz'da gazdan zehirlenen 3 kişi İstanbul'a getirildi

Lüleburgaz'da gazdan zehirlenen 3 kişi İstanbul'a getirildi

09 Haziran 2019 Pazar 15:00
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Lüleburgaz'da gazdan zehirlenen 3 kişi İstanbul'a getirildi

İSTANBUL DHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çalıştıkları hurdacıda kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenen 2 hurdacı ile müdahale sırasında zehirlenen bir doktor İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındı.

Lüleburgaz'da kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenen 2 hurdacı, kendi imkânları ile Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne geldi. Zehirlenenlere müdahale eden doktor da zehirlendi. Bunun üzerine hastanenin acil servisi karantinaya alındı. Olayın ardından 2 hurdacı ve 1 doktor, gecenin ilerleyen saatlerinde özel kıyafetli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri eşliğinde ambulansla Halkalı'da bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karantina Merkezi'ne getirildi. 3 kişi burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LüleburgazZehirlenme
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