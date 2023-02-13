Limak, Hatay'da 4 bin kişinin barınacağı 2 konteyner kent kurulumuna başladı

İSTANBUL - Limak Şirketler Grubu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde belirlenen 2 ayrı noktada toplam 4 bin kişinin barınabileceği konteyner kent kurulumuna başladı.

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, Limak'ın kurulumuna başladığı konteyner kentler yaklaşık 2 hafta içinde altyapıları ile birlikte tamamlanacak.

Yatak, battaniye, ısınma, elektrik, sıcak su, banyo ve tuvalet gibi altyapı hizmetleri de Limak tarafından sağlanacak olan konteyner kentlerin sayısı, gelecek günlerde oluşacak planlamalara göre daha da artırılacak.

Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren Limak, tüm iştirakleri ve tecrübeli ekiplerini arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için sahaya gönderdi. 150'ye yakın iş makinesi ve ekipmanı, söz konusu makineleri ve ekipmanları kullanacak uzman personeli ile birlikte afet bölgesine sevk etti.

Farklı bölgelerdeki tüm şantiyelerinden afet bölgesine ulaşan yaklaşık 800 kişilik arama kurtarma ve dağcı ekibi bu bölgelerde çalışmalara devam ediyor.

Yurt içinde merkez ofislerle birlikte Limak'ın iştirakleri olan Yeniköy Kemerköy Termik Santrali ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun yanı sıra tüm grup şirketlerinin yardım çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. Yurt dışında faaliyet yürüttüğü tüm ülkelerden de çadır, hijyen malzemesi, temel gıda, giysi, battaniye gibi malzemeler bölgelere yardım tırları ile sevk ediliyor.

Yardım gemileri limanı kullanmaya başladı

Diğer yandan deprem bölgesinden pek çok depremzede Ankara, Diyarbakır, Adana başta olmak üzere şantiyelerde ve Limak Çimento'nun Kilis, Şanlıurfa, Ergani misafirhanelerinde ağırlanıyor.

Grup şirketlerinden Limak Çimento, Çimko ve Oyak Çimento ile birlikte hasar gören Hatay Havalimanı'nın onarımı için tüm zorluklara rağmen büyük bir iş birliği ağı kurarak yüklenici firmaya kesintisiz ürün ve hizmet ulaştırdı.

Bölgenin önemli bir lojistik üssü olan LimakPort İskenderun'da ise deprem ve yangın felaketlerinin ardından hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ederken yardım gemileri limanı kullanmaya başladı.

Deprem bölgesinde ve şirketin Ankara’daki merkezinde kurulan kriz yönetimi masası ile tüm çalışmalar devam etmekte olup, çalışanlarla birlikte 7/24 bölge için yardımlar tedarik ve organize ediliyor. Yardımların sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için tüm planlamalar ilgili kurumlar ile koordineli şekilde yapılıyor.