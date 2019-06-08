Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4265
EURO
6.5701
Gülşen'in Yıldız Misafiri
Gülşen'in Yıldız Misafiri
Almanya’da Türklere ırkçı tehdit mektuplarına tepkiler artıyor
Almanya’da Türklere ırkçı tehdit mektuplarına...
'Çektar Amed' yakalandı
'Çektar Amed' yakalandı
Binali Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması
Binali Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması
Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Lice'de 2 terörist etkisiz hale...
Flaş Haber
Herkes İyi Müzil Yapsa
Kapat

Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:17
2 Okunma
Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi. 

ERÖRİSLERDEN BİRİ GRİ KATEGORİDEN

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan 'Civan' kod adlı Osman Gülen olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, hava destekli yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan 'Civan' kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LiceTerörTeröristDiyarbakırMilli Savunma Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çektar Amed' yakalandı
'Çektar Amed' yakalandı
Bakan Soylu: Bir mağarada 5 teröristi kıstırdı
Bakan Soylu: Bir mağarada 5 teröristi kıstırdı
Tatil dönüşü korkunç kaza
Tatil dönüşü korkunç kaza
Pençe Harekâtı'nda 43 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekâtı'nda 43 terörist etkisiz hale getirildi
Enez'de, lastik botta 36 kaçak yakalandı
Enez'de, lastik botta 36 kaçak yakalandı
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu
Hipodromda defile ve yarış heyecanı
Hipodromda defile ve yarış heyecanı
Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı
Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı
Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı
Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans