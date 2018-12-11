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Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde bir bölüm daha trafiğe açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında, Kurtköy-Liman Kavşağı ile Liman Kavşağı-Demirciler Kavşağı arasındaki kesim trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde bir bölüm daha trafiğe açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında, Kurtköy-Liman Kavşağı ile Liman Kavşağı-Demirciler Kavşağı arasındaki kesim trafiğe açıldı.

11 Aralık 2018 Salı 10:08
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Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde bir bölüm daha trafiğe açıldı

ANKARA

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında, Kurtköy-Liman Kavşağı ile Liman Kavşağı-Demirciler Kavşağı arasındaki kesim trafiğe açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı kesiminin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi kapsamında bulunan Kurtköy-Liman Kavşağı ile Liman Kavşağı-Demirciler Kavşağı arasındaki kesimin "erişme kontrollü karayolu" olarak trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca onaylandı.

Trafiğe açılan söz konusu yolda belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkış yapılması ve bu tür çıkışları engellemek amacıyla karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilen tel çit veya duvarların tahrip edilmesi yasak olacak.

Yola yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesine ve araçların kavşaklarda duraklama, park etme, geri dönüş yapma ve geri gitmelerine izin verilmeyecek. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.

Yolun bu kesiminde mecburi asgari hız 40, azami hız 120 kilometre/saat olacak.

Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalara tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde KGM'den ve görevli şirketten izin almaları gerekecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey MarmaraOtoyolKurtköy-Liman Kavşağı
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