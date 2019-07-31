Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102082
ALTIN
254.117
DOLAR
5.5455
STERLİN
6.7754
EURO
6.1698
Alp Güvenir’den yepyeni bir şarkı GEÇMEDİ VALLA
Son Dakika
Alp Güvenir’den yepyeni bir şarkı...
Benden oyuncu olur mu?
Benden oyuncu olur mu?
Jennifer Lopez'i locadan izlemenin fiyatı 50 bin euroya çıktı
Jennifer Lopez'i locadan izlemenin fiyatı...
Asırlık bina, kendi enerjisini üretecek
Asırlık bina, kendi enerjisini üretecek
Hayvan pazarının gözdesi, 1,2 tonluk 'Alican'
Hayvan pazarının gözdesi, 1,2 tonluk...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kuzey Ege'de 9 günlük bayram tatili beklentisi

Kuzey Ege'de beklentinin altında yaz sezonu geçiren turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasını istiyor. Temmuz sonuna kadar planlanan doluluk oranını yakalayamadıklarını belirten turizmci Yahya Yavuz, "Bayram rezervasyonları, işletmeler için doping etkisi yaratıyor. Konaklamada yaklaşık yüzde 50 doluluk oranıyla geçen yaz sezonu için tatilin 9 güne çıkarılması, zararımızı bir nebze olsa azaltabilir" dedi.

Kuzey Ege'de 9 günlük bayram tatili beklentisi

Kuzey Ege'de beklentinin altında yaz sezonu geçiren turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasını istiyor. Temmuz sonuna kadar planlanan doluluk oranını yakalayamadıklarını belirten turizmci Yahya Yavuz, "Bayram rezervasyonları, işletmeler için doping etkisi yaratıyor. Konaklamada yaklaşık yüzde 50 doluluk oranıyla geçen yaz sezonu için tatilin 9 güne çıkarılması, zararımızı bir nebze olsa azaltabilir" dedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:39
14 Okunma
Kuzey Ege'de 9 günlük bayram tatili beklentisi

BALIKESİR - Ayvalık Sarımsaklı plajlarından başlayıp, Küçükkuyu sahillerine uzanan 145 kilometrelik sahil bandında, 30 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip Kuzey Ege'de turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasını bekliyor. Yaz sezonu ve temmuz ayı sonuna kadar turizm bölgelerinde beklenen doluluğun olmayacağını düşünen işletmeciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla rahatlayacaklarını belirtiyor. Otel fiyatlarının pahalı olması nedeniyle de yerli- yabancı turistler, apartlara ve çadır kamplara yöneliyor. Kuzey Ege'de bölgelere göre 40 TL'den başlayan çadır fiyatları, 100 TL'ye kadar yükseliyor.

'9 GÜN OLMASI TURİZM İŞLETMELERİNE NEFES ALDIRACAK'

Sezon öncesi yaptıkları hazırlık masraflarını henüz çıkaramadıklarını söyleyen turizm işletmecisi Yahya Yavuz, "Seçimlerin tekrarlanmasıyla birlikte genel olarak İstanbul'dan gelen yerli turistleri ağırladığımız tesislerimizde beklenen konaklama oranlarını yakalayamadık. Şu an işletmelerimiz gelir olarak artıya geçmiş değil. Kurban Bayramı rezervasyonları günler öncesinden yüzde 100'e yaklaştı. Tatile çıkacak vatandaşlarda da 9 günlük tatil beklentisi var. Bu yüzden rezervasyonlarını yaptırmayanlar da var. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması turizm işletmelerine nefes aldıracaktır" diye konuştu.

'DOLULUK ORANI ŞU AN YÜZDE 70'

Dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarında apart ev üzerine işletmecilik yapan Ferda Salcı ise 2019 yaz sezonunun önceki dönemle kıyasla daha düşük doluluk oranlarıyla sürdüğünü belirterek, "Tesisimiz sahil kenarında ve asırlık çam ağaçlarıyla çevrili alanda bulunuyor. İçinde bulunduğumuz yaz sezonunda doluluk oranları, geçmiş dönemlere göre daha düşük seviyede. Şu an 4 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı için rezervasyonlarda yüzde 70 doluluk oranını yakaladık. Bayram tatilinin 9 güne çıkması turizm işletmecileri için önemli karar olacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey EgeBayram TatiliKurban Bayramı9 Gün Tatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneydoğu'da 'Eyyam-ı bahur' sıcakları başladı
Güneydoğu'da 'Eyyam-ı bahur' sıcakları başladı
Çanakkale'de 54 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 54 kaçak göçmen yakalandı
AFAD'dan KBRN tatbikatı
AFAD'dan KBRN tatbikatı
Kampanyada imza sayısı 100 bine yaklaştı
Kampanyada imza sayısı 100 bine yaklaştı
Tekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldı
Tekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldı
Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler
Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler
Çeşme'ye 1 milyon kişi bekleniyor
Çeşme'ye 1 milyon kişi bekleniyor
Yelkenli ve lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı
Yelkenli ve lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı
Sınırı kaçak geçerken mahsur kaldı, jandarmadan yardım istedi
Sınırı kaçak geçerken mahsur kaldı, jandarmadan yardım istedi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans