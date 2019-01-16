Kuyumcuda dehşet!

Olay, dün akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi, Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi, cadde üzerindeki kuyumcuya girdi. Birinin elinde pompalı tüfek bulunan 2 şüpheli, yanında çalışan tezgahtar ile dükkanı kapatmak için altınları toplayan iş yeri sahibi Nurettin Güzel'den, para ve altın istedi. Nurettin Güzel, isteği yerine getirmeyince elinde pompalı tüfek olan şüpheli, Güzel'e ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Nurettin Güzel kanlar içinde yere yığılırken, soyguncular iş yerinden kaçtı.



Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Nurettin Güzel'in ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Güzel, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.



SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA



Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaparken, soyguncuların Güzel'e ateş ettikten sonra bir şey alamadan kaçtıklarını belirledi. Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, soyguncuların içeriye girişi ve Nurettin Güzel'e tüfekle ateş etmeleri saniye saniye yer aldı. Görüntüye el koyan polisler, eşkal ve kimliklerini belirlemeye çalıştığı şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.