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Kütahya'da tedirginlik yaratan olay

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Soğucak köyünden geçen Balıklı Dere’de toplu balık ölümleri yaşandı. Dereden su içen hayvanların da telef olduğu ölümlere, bir çiftlikten bırakıldığı öne sürülen hayvansal ve kimyasal atıkların neden olduğu öne sürüldü.

Kütahya'da tedirginlik yaratan olay

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Soğucak köyünden geçen Balıklı Dere’de toplu balık ölümleri yaşandı. Dereden su içen hayvanların da telef olduğu ölümlere, bir çiftlikten bırakıldığı öne sürülen hayvansal ve kimyasal atıkların neden olduğu öne sürüldü.

18 Ocak 2019 Cuma 14:03
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Kütahya'da tedirginlik yaratan olay

KÜTAHYA - Domaniç ilçesi Soğucak köyünden geçen Balıklı Dere’de toplu balık ölümleri yaşandı. Dereden su için küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Dere suyunun köpürmesi ise köylüleri tedirgin etti. Soğucak Köyü Muhtarı Niyazi Karakuş, köy yakınındaki bir çiftlikten dereye bırakılan hayvansal ve kimyasal atıklar nedeniyle ölümlerin yaşandığını iddia etti. Geçen yıl da aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Karakuş, "Aynı sorun geçen yıl da yaşandı. O dönem son bulmuştu ama şimdi tekrar başladı. Balıklar yeniden deremizde çoğalmaya başlamıştı. Ama ne yazık ki şimdi deremizde canlı kalmadı. Bütün canlıların sağlığı ile oynuyorlar. Biz bunu yapan çiftlik sahibinden şikayetçiyiz. Herkesin sağlığı ile oynuyor. Burada hayvancılık yapan arkadaşların kuzuları, telef oldu. Burada balık, kurbağa hiçbir şey yaşamıyor artık. Köyde yaşayan vatandaşlarımız bu durumdan çok şikayetçi" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Şeref Karakuş ise dere suyunu içen hayvanların hastalandığını belirterek, "Hayvancılıkla uğraşıyorum. Bir haftadır hayvanlar bu suyu içmiyor. Başka su yatağımız yok. Kuzularda hastalık var, koyunlarda kuzu atma var. Derede hayvansal atık, kimyasal atık her türlü pislik var. Deremizin adı 'balıklar deresi' idi. Artık adını 'atıklar deresi' verelim diyoruz" dedi.

Hayvancılık yapan Aziz Uslu da, "Benim şu ana kadar 7 kuzum, 2 tane de koyunum öldü. 3 gündür hayvan suya çıkmıyor. Çeşmeler dondu, dereden de hayvanlar su içmiyor. Şu an hayvanlarımıza şebeke suyu veriyoruz" dedi.

GEÇEN YIL DA TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANMIŞTI

Derede geçen yıl Ağustos ayında da toplu balık ölümleri yaşanmış, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından dereden alınan su numunesinde kimyasal madde tespit edilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaBalık Ve Hayvan ölümleri
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