Kuşadası'ndaki yabancılar Noel'i kutladı

AYDIN (DHA)

Aydın'ın Kuşadası'nda Belediye ile Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi tarafından ilçede yaşayan yerleşik yabancılar için yeni yıl şenliği düzenlenip Noel kutlaması yapıldı. İlgi gören şenlikte, kurulan stantlarda yiyecek, içecek ve hediyelik eşya satıldı. Çocuklar, Noel baba kostümü giymiş animatörler ile hatıra fotoğrafı çektirirken, büyükler Kuşadası Kent Orkestrası'nın çaldığı şarkılar eşliğinde dans etti.

Camikebir Mahallesi'nde bulunan Balıkçılar Meydanı, Kuşadası'nda yaşayan yerleşik yabancılar için yeni yıl şenliğine ev sahipliği yaptı. Renkli görüntülere sahne olan Noel kutlamasında şenlik alanına kurulan stantlarda dernek ve kadın kooperatifleri tarafından yiyecek, içecek ve hediyelik eşya satışı yapıldı. Kuşadalıların da yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Elifname Dans ve Sanat Merkezi ile Ukraynalılar Kültür Derneği tarafından halk oyunları, dans ve jimnastik gösterileri sergilendi. Çocuklar, Noel baba kostümü giymiş animatörler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükler ise Kuşadası Kent Orkestrası ile Kuşadası Hafif Batı Müziği Korosu'nun seslendirdiği şarkılar eşliğinde dans etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, kurulan stantları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet edip alışveriş yaptı.

Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Başkanı Olena Burgaç, "Öncelikle Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle çok zor günler geçirdik. 2022 yılının Kuşadası'nda yaşayan herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ise "Kuşadası'nda yaşayan yabancı hemşehrilerimiz için bu yıl ilk kez düzenlediğimiz yeni yıl şenliğini geleneksel hale getirmek istiyoruz. Yeni yıl şenliğimizin yapılmasında emeği geçen başta Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Kuşadası Kent Konseyi olarak Kuşadası için çok güzel projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"AMACIMIZ KAYNAŞMA VE BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAMAK"

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da "Noel, Hristiyanlar için çok önemli bir gün. Düzenlediğimiz yeni yıl şenliğiyle Kuşadalılar ve Kuşadası'nda yaşamlarını sürdüren yabancılar arasında kaynaşma ve bütünleşmeyi sağlamak istiyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak böylesine önemli etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz" dedi.