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Kuşadası'nda Yunan unsurlarınca geri itilen 17 göçmen kurtarıldı

27 Ekim 2022 Perşembe 10:39
Kuşadası'nda Yunan unsurlarınca geri itilen 17 göçmen kurtarıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında 2 ayrı kaçak göçmen ihbarı aldı. Önceki gün saat 10.30 sıralarında yapılan ilk ihbarda görevlendirilen Sahil Güvenlik botundaki ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 göçmeni kurtardı. 2'nci ihbar ise saat 13.00 sıralarında geldi. Bir kez daha denize açılan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 8 göçmeni daha kurtardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöçmenKuşadası
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