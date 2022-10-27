Kuşadası'nda Yunan unsurlarınca geri itilen 17 göçmen kurtarıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında 2 ayrı kaçak göçmen ihbarı aldı. Önceki gün saat 10.30 sıralarında yapılan ilk ihbarda görevlendirilen Sahil Güvenlik botundaki ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 göçmeni kurtardı. 2'nci ihbar ise saat 13.00 sıralarında geldi. Bir kez daha denize açılan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 8 göçmeni daha kurtardı.



Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.