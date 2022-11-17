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Kuşadası'nda 3 ayrı operasyonla 75 kaçak göçmen kurtarıldı

17 Kasım 2022 Perşembe 13:41
Kuşadası'nda 3 ayrı operasyonla 75 kaçak göçmen kurtarıldı

AYDIN’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 3 ayrı operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 75 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik'e 15 Kasım günü saat 06.40’ta Kuşadası açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi, lastik bottaki 24 kaçak göçmeni kurtardı.

Aynı gün saat 15.45’te, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisinde 28, saat 23.45’te ise lastik bot içerisinde 23 düzensiz göçmen de sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan toplam 75 göçmenin, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuşadasıKaçak Göçmen
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