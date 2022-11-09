Kuşadası açıklarında 38 kaçak göçmen ile 4 Türk vatandaşı kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 1'i göçmen kaçakçısı 4 Türk vatandaşı ile 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Kasım saat 11.20’de, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 1'i göçmen kaçakçısı 4 Türk vatandaşı ile 38 kaçak göçmen, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından kurtarıldı.



Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı