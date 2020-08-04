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Kuru çay kalitesinde 4 kritere dikkat

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Genel Müdürü Selçuk Azman, en iyi kuru çayı anlamanın tekniklerini anlatarak, 4 kritere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Azman, "Çay paketini boşaltırken yüzünüze toz bulutu gelmemesi lazım. Sap ve liflerin olmaması veya çok az olması lazım. Kırık ve düz partiküllerden oluşmaması lazım. Çayı demledikten sonra renginin parlak olması lazım. Bulanık ve askıda kalan partiküllerin olmaması gerek" dedi.

04 Ağustos 2020 Salı 11:30
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Kuru çay kalitesinde 4 kritere dikkat

RİZE - Rize'de 2018 yılında faaliyetlerine başlayan ÇAYMER, çay sektöründeki KOBİ'lerin kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi için çalışırken, tüketiciye en kaliteli çayın nasıl ulaşacağı ile ilgili faaliyetler yürütüyor. 4 farklı alanda çalışan işletme; çay bahçelerinin dizaynı, üretim yöntemleri, laboratuvar ve çay tüketicilerine giden aşamaları adım adım takip ederek doğru yöntemleri belirliyor. Bu süreci çay işletmelerine aktaran ÇAYMER, çayda kalite kaybının önüne de geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. En iyi kuru çayın kalitesinin anlaşılmasında 4 kriter olduğunu belirten Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Genel Müdürü Selçuk Azman, tüketicilere de öneri ve tavsiyelerde bulundu.

'ÇAYI AŞAMALI İNCELİYORUZ'

ÇAYMER hakkında bilgi veren Selçuk Azman, merkezlerinin Rize Ticaret Borsası'na bağlı özel bir işletme olduğunu belirterek, "2016 yılında kurulduk, 2018 yılında da ticari faaliyetlere başladık. Tesisimiz, çay sektöründeki KOBİ'lerin kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi adı altında toplanmıştır. Bu alanda 4 farklı konu üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi; çay sektörünün ilk evresi olan çay bahçelerinin dizaynı, modernizasyonu ve toprakla ilgili kısımlardır. İkincisi; üretim yöntemleri üzerindeki çalışmalardır. Üçüncü kısım laboratuvar, dördüncü ve son kısım da çayımızı beğenilerine sunduğumuz tüketicilerimiz üzerindeki çalışmalardır. Ham maddenizi en kalite şekilde almak zorundasınız. Yüksek kaliteli bir yaş çay yaprağından, yüksek kaliteli bir çay elde edebilirsiniz. Düşük kaliteli bir yaş çay yaprağından, yüksek kalite elde edemezsiniz. Bu nedenle çayın toplanma zamanına, hasat olgunluğuna erişmesine, alım noktasında herhangi bir yabancı madde eklenmemesine ve bahçe bakımına arazinin düzgün olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Akabinde çayın fabrikaya getirildiği süreç çok önemlidir. Satın alınan yaş çayı 24 saat içinde kuru çaya çevirmek zorundayız. Bu süreç içinde dönüşümü yapamazsak, çayda kalite kaybına neden oluruz" diye konuştu. 

'İYİ ÇAYI ANLAMAK İÇİN 4 KRİTER VAR'

Kaliteli kuru çayın nasıl anlaşılacağı konusunda tüketicilere bilgi de veren Azman, "Çay tüketicisinin satın aldığı bir ürünü beğenirse devamını alıyor. Tüketici memnun kalmazsa devamını almıyor yeni araştırmalara giriyor. İyi bir çayı anlamak için 4 kriter var. Satın aldığınız çay paketini bir kaba boşaltırken açtığınız zaman içinden yüzünüze bir toz bulutunun gelmemesi lazım. İkincisi; çay yaprağından kaynaklı sap ve liflerin olmaması veya çok az olması lazım. Üçüncüsü; çayı elinize aldığınız zaman dişleyen bir yapısı olur. Kıvrım kıvrım olur. Kırık ve düz partiküllerden oluşmaması lazım. Dördüncüsü ise; çayı demledikten sonra dem renginin parlak olması lazım. Bulanık ve askıda kalan partiküllerin olmaması gerekiyor. Bunlara tüketiciler dikkat ederse iyi ve kaliteli kuru çay almış olurlar. Biz ÇAYMER'de yaptığımız araştırmalar ve aşamalar sonrası bu kriterlere uygun bir ürünün nasıl üretileceğini çay fabrikası işletmelerine anlatıyoruz. Genelde 40 yaş üstü vatandaşlar, daha çok sert ve ağzı dolduran, buruşturan 'tavşan kanı' diye nitelendirdiğimizi çayları beğenirken, yaşı 20 ile 40 arasında olan daha genç nesiller ise yumuşak karakterli, açık çayları tercih ediyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuru çay Kalitesinde 4 Kritere DikkatRize Çay Araştırma Ve Uygulama Merkezi
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