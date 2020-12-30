Kritik FETÖ davasında ceza yağdı

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen davanın karar duruşmasına sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, önceki ara karar gereği dosyada eksik kalmadığını belirterek, hükmü açıkladı. Buna göre, sanıklar eski Kara Kuvvetler Komutanlığı Cari Harekat ve eski Komuta Kontrol Daire Başkanı Tuğgeneral Adem Boduroğlu, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü Albay Mutlu Serkan Vurdem ile Hasan Yılmaz, Eşref Mert, Mehmet Ortaç, Hamza Akkay, Halil Ekiztaş, İbrahim Başpınar, Ahmet Fazıl Işık, Oğuzhan Çelikoğlu, Bayram Üstündağ ve Zülküf Orak, 'anayasal düzeni ihlal suçundan' ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, aynı suçtan 80 sanığa ömür boyu hapis cezası verirken, bu suça yardımdan 22 sanığa ise 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, bu sanıklardan bazılarını 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından da cezalandırdı.

ERHAN CAHA'YA 103 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, 'anayasal düzeni ihlal' suçu yönünden yargılandıkları başka mahkemelerde ceza verilen sanıklar, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi Erhan Caha ile Fikret Yağmur Yavuz ve Gökhan Akdağ'a bu suç yönünde ceza vermedi. Caha'ya 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 103 yıl, Yavuz ve Akdağ'a ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ceza verildi. 3 sanığa 'örgüt üyeliği'nden ceza veren mahkeme heyeti, 9 sanığın da tüm suçlardan beraatini, 3 sanığın dosyasının ise ayrılmasını kararlaştırdı.