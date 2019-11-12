Kovalamacada durdurulan minibüslerden 69 kaçak göçmen çıktı

DİYARBAKIR - Merkez Kayapınar ilçesinde, 8 Kasım akşam saatlerinde jandarmanın yol kontrol noktası yakınlarında 2 minibüsün farlarını söndürdüklerini tespit eden ekipler, harekete geçti. Takip başlatan ekipleri fark eden 2 minibüste bulunanlar tarlaya doğru araçları sürdü. Bir süre yapılan takip sonucu, sürücüler araçları terk ederek, olay yerinden kaçtı. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan aramada sürücülerden M.S.A. gizlendiği kayalıklarda yakalanırken, diğer sürücü ise kaçtı. Terk edilen 2 minibüste yapılan aramada 44'ü Afganistan, 14'ü Bangladeş, 9'u Pakistan, 1'i Myanmar ve 1 Filistinli olmak üzere 69 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, İran'dan yasa dışı yollardan Van'a geldikleri, buradan ise Tatvan ilçesi üzerinden İstanbul'a gitmeye çalıştıkları tespit edildi. Göçmenlerin, kendilerini terk eden araç sürücülerine kişi başı 800 ila bin 200 dolar verdikleri tespit edildi. Yakalanan göçmenler Diyarbakır İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.