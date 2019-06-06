Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90346
ALTIN
247.858
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3363
EURO
6.5566
Kalın ense hastalık habercisi olabilir
Kalın ense hastalık habercisi olabilir
Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu
Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu
Bursaspor'da mevcut yönetimin transfer bilançosu
Bursaspor'da mevcut yönetimin transfer bilançosu
Bulutların üzerindeki yaylaya tatilci akını
Bulutların üzerindeki yaylaya tatilci akını
Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin TL
Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin...

Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülendiler

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyünde, koruma altında bulunan ters laleleri koparan 3 kişi, bölgeyi gezen doğaseverler tarafından görüntülendi.

Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülendiler

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyünde, koruma altında bulunan ters laleleri koparan 3 kişi, bölgeyi gezen doğaseverler tarafından görüntülendi.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:09
3 Okunma
Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülendiler

TUNCELİ - Tuncelili doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, beraberindeki arkadaşlarıyla Ovacık'ın Ağaçpınar köyünde gezerken, 3 kişinin ters laleleri kopardığını fark etti. Türkiye'de koruma altında bulunan ters laleleri sökerek, götürmek isteyen 3 kişi, doğaseverler tarafından görüntülendi. Ters laleleri koparanlara, 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin lira para cezası olduğunu anlatan Malik Kaya, uyarılara rağmen 3 kişinin laleleri alıp, götürdüğünü söyledi. Kaya, "Tunceli'nin belli noktalarında bu ters laleler yetişiyor. Bu özel çiçek halk arasında 'ağlayan gelin' olarak biliniyor. Türkiye'ye özgü endemik bir bitki türü ve koruma altında olduğu için kesinlikle doğal ortamında bir tanesini sökmek bile yasak. Sadece mayıs ayı ortalarında çiçek açan ve 15 günlük ömrü olan bu çiçekleri görmek için her yıl Ovacık ilçesi Ağaçpınar köyüne binlerce yerli- yabancı turist geliyor. Biz bir grup doğa fotoğrafçısı bu özel çiçekleri görüntülemek için bölgeye gittiğimiz sırada, 3 kişi tarafından ters laleleri kökünden soğanı ile birlikte söküp, götürdüklerin görüntüledik. Kim oldukların bilmiyoruz. Çektiğimiz bu görüntüleri yetkililerle paylaşacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koruma Altındaki Ters LalelerOvacık IlçesiTunceli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Datça'da 14 kaçak kurtarıldı
Datça'da 14 kaçak kurtarıldı
Bayramda Arapapıştı Kanyonu'na ziyaretçi akını
Bayramda Arapapıştı Kanyonu'na ziyaretçi akını
Kapadokya'da bayram yoğunluğu
Kapadokya'da bayram yoğunluğu
Hayırsever psikolog, tüm servetini eğitime bağışladı
Hayırsever psikolog, tüm servetini eğitime bağışladı
Milli sporcunun eşi ve arkadaşından haber alınamıyor
Milli sporcunun eşi ve arkadaşından haber alınamıyor
YSK Başkanı Güven'den flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı
YSK Başkanı Güven'den flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı
Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 58 ölü, 393 yaralı
Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 58 ölü, 393 yaralı
Bakan Akar, şehit asker için başsağlığı
Bakan Akar, şehit asker için başsağlığı
NAZARBAYEV’İN TARİHİ KARARI
NAZARBAYEV’İN TARİHİ KARARI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans