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Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu

Türkiye'de koronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi altındaki 16 kişi daha bugün hayatını kaybetti, ölü sayısı 108'e yükseldi.

29 Mart 2020 Pazar 08:19
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Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, 'https://covid19.saglik.gov.tr' üzerinden paylaştı. Buna göre; bugün toplam 7 bin 641 test yapıldı, vaka sayısı 1704 oldu, 16 kişide hayatını kaybetti. Toplam test sayısı ise 55 bin 464 oldu. Toplamda ise, vaka sayısı 7 bin 402,  hayatını kaybeden sayısı 108, yoğun bakım hasta sayısı 445, entübe hasta sayısı ise 309 oldu. Ayrıca görselde toplam iyileşen hasta sayısı 70 olarak belirtildi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nun, her akşam yenilenen verilerle bu linkte paylaşılacağını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsCovid19SalgınHastaHastalık
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