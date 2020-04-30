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Koronavirüsten can kaybı 3 bin 81'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün 43 bin 498 test yapıldı, 2 bin 936 yeni tanı konuldu. Vefat eden 89 kişi ile birlikte toplam can kaybı 3 bin 81 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 44 bin 22'ye yükseldi.

30 Nisan 2020 Perşembe 08:08
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Koronavirüsten can kaybı 3 bin 81'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün 43 bin 498 test yapıldı, 2 bin 936 yeni tanı konuldu. 89 kişi vefat ederken, 5 bin 231 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda, toplam test sayısı 991 bin 613, toplam vaka sayısı 117 bin 589, toplam vefat sayısı 3 bin 81, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1574, toplam entübe hasta sayısı 831, toplam iyileşen hasta sayısı ise 44 bin 22 olarak açıklandı. 

'İYİLEŞEN HASTA SAYISI 44 BİNİ GEÇTİ'

Bakan Fahrettin Koca, tablo ile birlikte yaptığı açıklamada, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 30.04.2020 08:11
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüsSağlık BakanlığıFahrettin KocaSalgınHastalıkPandemiCovid19
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