Koronavirüsten can kaybı 2 bin 376'ya yükseldi

Bakan Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, Bakanlık Bilkent Yerleşkesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu' verilerini paylaştı. Buna göre; bugün yapılan 37 bin 535, testten 3 bin 83'ü pozitif çıktı. Bugün vefat eden 117 kişiyle birlikte, koronavirüsten toplam can kaybı 2 bin 376'ya çıktı. Bugün iyileşen kişi sayısı ise 1559 oldu. Tabloda, toplam test sayısı 750 bin 944, toplam vaka sayısı 98 bin 674, toplam vefat sayısı 2 bin 376, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1814, toplam entübe hasta sayısı 985, toplam iyileşen hasta sayısı ise 16 bin 477 olarak açıklandı.



'VERİLER SALGININ KONTROL ALTINDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'



Bakan Koca, verilere ilişkin, "Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğumuzu gösteriyor. Paylaştığımız veriler size 'bu iş bitti' dedirtmesin. Tedbirleri uygularsak ölüm oranı, yeni vaka sayısı düşer, kesin olan bu" dedi.

'KORONAVİRÜSLE MÜCADELEMİZDE HER YENİ GÜN DAHA İYİYİZ'



Koronavirüsle mücadelenin görünmeyen kahramanlarının mücadeleye güven duyanlar olduğunu söyleyen Bakan Koca, güveni zedeleyecek iddiaların sahiplerinin bilerek ya da bilmeyerek tedbirleri tehlikeye attığını dile getirdi. Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler, bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu kontrol, siz tedbirleri esnetirseniz bir anda boş bir umuda dönebilir. Apaçık şekilde paylaştığımız bilgiler size 'bu iş bitti' dedirtmesin. Tedbirleri uygularsak, ölüm oranı düşüyor, kesin olan budur. Tedbirleri uygularsak yeni hasta sayımız azalıyor, kesin olan budur. Hiçbir iyimser cümle, hiçbir umut sizi rehavete sürüklememelidir, mücadele azmi vermelidir" diye konuştu.



'SON 24 SAATTE 117 HASTAMIZI KAYBETTİK'



Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki verileri, şu sözlerle açıkladı:



"Bugün 37 bin 535 yeni testin sonucunu aldık. Bu sonuçlara göre; 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Yani bugün, düne göre önemli oranda hasta sayısının düştüğünü görüyoruz. Toplam vaka sayımız 98 bin 674'e ulaştı. Son 24 saat içinde 117 hastamızı kaybettik. Düne göre yine bir düşüşümüz var. Gelmesini en çok umut ettiğimiz günler, hiç vefat haberi vermeyeceğimiz günlerdir. Yoğun bakımdaki hasta sayımız bugün 1814, bunların 985'inin solunumu yapay yolla sağlanıyor. Hem yoğun bakım hastalarımızda, hem de entübe hastalarımızda belirgin azalma görülmüştür. Hastalığı yenen 1559 vatandaşımızla birlikte, iyileşen hasta sayımız bugün 16 bin 477'ye ulaştı."



'YÜZDE 30 DOLULUKLA HİZMET VERİYORUZ'



Koca, Türkiye'de salgın başlar başlamaz hastanelerdeki tedavisi daha sonra yapılabilecek hastaların, tedavilerinin ertelendiğini söyledi. Bu sayede, hastanelerde ciddi bir rahatlama sağlandığını aktaran Koca, pandemiye rağmen, servis ve yoğun bakım odalarının pandemiden önceki kadar bile dolu olmadığını belirterek, "Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın karşılaştığı dramatik sahneleri yaşamamışsak sebebi açıktır. Türkiye'deki hiçbir sonuç, arka planını bilen için sürpriz değil. Dünyanın pek çok ülkesinde ise hastaların maalesef stadyumlarda, AVM'lerde, fuar alanlarında tedavi edilmeye çalışıldığını gördük. Üstelik özellikle Avrupa ülkelerinde OECD ortalaması, Türkiye'deki yatak sayısının iki katına yakın. Biz bu dönemde yatak sayımız OECD ortalamasının neredeyse yarısında olmasına rağmen biz halen yüzde 30 dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu hastanelerdeki yükü ne kadar hafiflettiğimizi ve tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi göstermesi için son derece önemli. Türkiye'de her 3 servis yatağından sadece 1 tanesi doldur, 2 tanesi boştur. Avrupa'da bütün yatakların dolu halde olduğu, stadyumlarda, AVM'lerde, fuar alanlarında hasta bakımı yapıldığı düşünüldüğünde aradaki fark çok iyi anlaşılacak" diye konuştu.



'RAKAMLAR ETKİLİ BİR TEDAVİ UYGULADIĞIMIZI KANITLAMAKTADIR'



Bakan Koca, koronavirüs vakalarının pnömoniye (zatürre) dönüşüm oranının yüzde 60'tan yüzde 12'ye düştüğünü açıkladı. Koca, ülkelere göre koronavirüsten ölüm oranlarının ABD'de yüzde 5.3, İspanya'da yüzde 10.5, İtalya'da 13.2, Almanya'da 3.5, Birleşik Krallık'ta 13.5, Fransa'da 17.3, Çin'de 5.5, Belçika'da 14.7 ve Türkiye'de yüzde 2.3 olduğunu belirtti. Koca, "Bu bizim hastalığı belirtiler ilerlemeden kontrol altına aldığımızı ve etkili bir tedavi uyguladığımızı kanıtlamaktadır" dedi.



'HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 8'İ 60 YAŞINDAN KÜÇÜK VE SAĞLIKLI BİREYLER'



Koronavirüsün 60 yaşın altındaki sağlıklı bireylerde de can kayıplarına neden olduğunu aktaran Koca, "Bu salgında kimse 'Bana bir şey olmaz' deme gücüne sahip değildir. Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'i 60 yaşından küçük ve başka herhangi bir hastalığı olmayan kişilerdir. Koronavirüs bu sağlıklı kişileri de yenmiştir. Dolayısıyla bu anlamda, tedbiri her yaş grubunda elden bırakmamak gerekiyor. Türkiye'de hastalığın seyri öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Tedbirlerimizi de bu yönde sürdürüyoruz. Kurallara umamız ve bilinçli hareket etmemiz ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir. Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ AŞI ÇALIŞMALARI, ŞU AN 6 MERKEZDE DEVAM EDİYOR'



Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, bir gazetecinin aşı çalışmalarıyla ilgili sorusuna, "Türkiye'deki aşı çalışmaları, şu an 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezimizde virüsün izolasyonu sağlandı. Bu noktada gelişmeler olduğu zaman bilgilendirmiş olacağız. Dünyadaki gelişmeler, insanlara uygulama noktasında yol aldığını söyleyen İngiltere oldu. Bugün İngiltere Sağlık Bakanı'yla görüştüm. Bu dönemde bir takım koruyucu ekipmanla ilgili de talepleri olmuştu. Dün o konuyla ilgili izni vermiştik. Bundan sonraki süreçte de İngiltere'nin, hem bizim ülkemizdeki bilim insanlarının karşılıklı bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı olacak. Aşıyla ilgili de yarın için uygulanacağını ama bu aşının genel anlamda her şey iyi giderse ne zaman kullanılabilirliğini sorduğumuzda da her şey iyi giderse eylülden önce kullanımının şu an söz konusu olmadığını ifade ettiler" cevabını verdi.



Koca, ramazan ayında da koronavirüs tedbirlerine bugünkü gibi uyulduğu sürece ikinci dalga bir salgının beklenmediğini ifade ederek, "Fakat bazı illerimizin yer yer daha riskli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz. Bu da o bölgelerdeki vaka sayısının dağılımıyla doğru orantılı olarak yapacaklarımızı belirlemiş olur" dedi.



Özel sağlık kurumlarında çalışan bazı hekimlerin, ücretsiz izne çıkarıldığı iddiaları hakkında konuşan Koca, "Özel sağlık kuruluşlarında bu anlamda izne çıkarıldığı konusunu bilmiyorum, ben olduğunu da tahmin etmiyorum. Çünkü bu dönemde yoğunluğun olduğunu biliyoruz" diye konuştu.



'TÜRKİYE KARŞITLIĞI ÜZERİNE ÖZELLİKLE KURGULANMIŞ BİR HABER'



New York Times Gazetesi'nde 'Türkiye’den koronavirüs vakalarının yanlış açıklandığı' iddiasıyla ilgili yer alan haberi yalanlayan Bakan Koca şöyle konuştu:



"Söz konusu haber, Türkiye karşıtlığı üzerine özellikle kurgulanmış bir haber. Biz, bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'ye istediği bir şekilde verdik. Halen vermeye devam ediyoruz. DSÖ'nün iki kodundan bahsediliyor. Bu iki kod, iki hafta öncesine kadar yoktu. Yani salgının beşinci ayına giriyoruz. Bu dönemde dünya, bu iki kodla bildirim yapmıyordu. Dünya, doğrulanmış korona koduyla bu bilgilendirmeyi yapıyordu. İki hafta öncesinde niye böyle bir değişiklik oldu? PCR testini yapamayan ülkelerin olduğu, dolayısıyla bu ülkeler giderek yayıldığı için bu ülkelerin bu bildirimi nasıl yapacağı sorusu gündeme geldi. PCR testinin yapılamadığı yerler için ikinci bir kod tanımlaması yaptı. Dünya, iki haftadan bu yana iki kod tanımlamasıyla DSÖ'ye bildirmiyordu. PCR testinin yapıldığı doğrulanmış tanıyı bütün dünya, iki hafta öncesine kadar verdi. Bu değişiklik sonrası da aynı şekilde vermeye devam etti. Bu anlamda hiçbir sorun yok."



Koca, 65 yaş ve üzerindekiler, kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altındaki vatandaşların, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği günlerde, kendi yasaklarının kaldırılmasına yönelik taleplerine ilişkin, biraz daha sabırlı olmaları isteğinde bulundu. Koca ayrıca, sahada çalışmak isteyen tıp fakültesi öğrencilerinin erken mezun edilmesi gibi bir ihtimalin olmadığını söyledi.



'OKULLARIN AÇILMAMA İHTİMALİ MASADAN KALKMADI'



Koca, okulların açılması sürecine ilişkin ise "Okulların salgın tamamen bitene kadar hiç açılmaması ihtimalinin masadan kalktığını söyleyemem. Önümüzdeki haftalar bu düşüşün devam etmesini ve özellikle ramazanda da bu tedbirlere uyduğumuzu görerek, bu konuyla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün olabilir. O durumda da Bilim Kurulu'nda gündem yapılmış olur. Şuan erken dönemde açılması gibi bir durum düşünülmüyor ama ne zaman açılabilir, açılabilir mi, önümüzdeki haftaların seyrine göre gündem olabilir" açıklamasında bulundu.